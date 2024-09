Quand le New York Times en 2023 et Newsweek en 2022 interviewaient la personne présumée avoir tenté d'assassiner Trump qui tentait de combattre les Russes en Ukraine et de recruter des volontaires

Ryan Routh est accusé d'avoir tenter d'assassiner l'ex-président des Etats-Unis, Donald Trump, sur son golf en Floride à Mar- a-Lago. Il aurait porté des armes près de ce terrain (Le monde, 16.09.24. La deuxième tentative d’assassinat contre Donald Trump, nouveau bouleversement dans la campagne présidentielle américaine). Selon Le Monde, cet Etatsunien "avait essayé de s’associer sur les réseaux sociaux à de nombreuses causes internationales, dont l’Ukraine".



En mars 2023, le New York Times publiait un article évoquant ses tentatives pour recruter des volontaires pour aller combattre en Ukraine contre les Russes.



Voici l'extrait de l'article :

Stolen valor: The U.S. volunteers in Ukraine who lie, waste and bicker ("Valeur volée : Les volontaires étatsuniens en Ukraine qui mentent, gaspillent et se disputent")

New York Times, 25.03.23