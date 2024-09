Questionné sur les liens d'IBM avec l'armée israélienne, le PDG répond : "Nous écoutons ce qu’Israël et l’Arabie saoudite considèrent comme un « comportement correct »" (The Intercept)

PDG d’IBM : Nous écoutons ce qu’Israël et l’Arabie saoudite considèrent comme un « comportement correct »

Article originel : IBM CEO: We Listen to What Israel and Saudi Arabia Consider “Correct Behavior”

The Intercept, 04.09.24

Illustration: Fei Liu

Les employés d’IBM ont remis en question les liens de l’entreprise avec l’armée israélienne. La réponse du PDG Arvind Krishna a soulevé encore plus de préoccupations.







L’assaut israélien en cours contre Gaza a déclenché des comptes tendus, parfois hostiles, entre les entreprises technologiques étatsuniennes sur leur rôle dans le massacre. Depuis le 7 octobre, les travailleurs de la technologie réclament une plus grande transparence sur le travail de leurs employeurs pour l’armée israélienne et protestent parfois avec véhémence contre ces contrats.



IBM, qui travaille avec l’armée israélienne depuis les années 1960, ne fait pas exception : Pendant des mois après le début de la guerre, les travailleurs ont pressé à plusieurs reprises les dirigeants d’entreprises — y compris son chef d’entreprise — de divulguer et de limiter leur rôle dans l’offensive israélienne qui a jusqu’à présent tué plus de 40.000 Palestiniens. Pour de nombreux travailleurs, la question de savoir où IBM pourrait tracer la ligne avec les gouvernements étrangers est particulièrement délicate étant donné le triste bilan de l’entreprise de vente d’ordinateurs et de services à la fois à l’Afrique du Sud de l’apartheid et à l’Allemagne nazie.



Le 6 juin, le PDG Arvind Krishna a abordé ces préoccupations dans une session de questions et réponses en vidéo diffusée en direct.



Pour les travailleurs d’IBM inquiets de savoir où la société tire ligune ne rouge, sa réponse a suscité une plus grande consternation.

Plutôt, a expliqué Krishna, lorsqu’il travaille pour les gouvernements, IBM croit que le client a toujours raison : Nous essayons de respecter les principes qui sont encouragés par les gouvernements des pays où nous sommes présents. Nous sommes une société étatsunienne. Alors, que veut faire le gouvernement fédéral étatsunien en matière de relations internationales ? Cela nous aide à orienter beaucoup de nos activités. Nous sommes présents dans de nombreux pays. Nous sommes présents en Israël, mais aussi en Arabie saoudite. Que veulent ces pays de notre part? Et qu’est-ce qu’ils considèrent comme un comportement correct ?