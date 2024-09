Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Fin de l’incursion sur Koursk - Missiles à longue portée - Finir la guerre

Rapport de situationsur la guerre en Ukraine : Fin de l’incursion sur Koursk - Missiles à longue portée - Finir la guerre

Article originel : Ukraine SitRep: End Of The Kursk Incursion - Long Range Missiles - Ending The War

Moon of Alabama, 11.09.24

L’incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk touche à sa fin. Le commandement ukrainien avait envoyé ses meilleurs soldats et son meilleur équipement dans la région, et il avait même poussé ses dernières réserves motorisées dans l’opération. La semaine dernière, il a renforcé le contingent. Mais quatre semaines de bombardements et d’attaques d’artillerie russes ont fait des ravages. Quel que soit le but de l’incursion, il n’a pas été atteint. Elle a créé un petit regain de moral des Ukrainiens, mais cela s’est déjà dissipé. Le prix était élevé. La moitié des troupes et du matériel investis dans l’incursion ont maintenant disparu. La Russie semble croire qu’elle ne peut pas tirer grand-chose de plus de ce piège et a commencé à le fermer. Hier, une attaque rapide des marines russes et des parachutistes a dégagé dix villes et hameaux des forces ukrainiennes. Aujourd’hui, au moins trois autres villes ont été libérées.

La plupart des chars et des véhicules blindés que les Ukrainiens avaient apportés pour le combat sont détruits. Ils devront se retirer dans le véhicule qu’ils trouveront. Ce, tout en étant constamment bombardés. Dans deux ou trois semaines, les Ukrainiens qui survivent seront probablement de retour à l’intérieur de leurs frontières. Le secrétaire d’État étatsunien Blinken est à Kiev aujourd’hui. Il informera probablement les Ukrainiens qu’ils seront désormais autorisés à utiliser des armes étatsuniennes, en particulier des missiles à longue portée, contre des cibles en Russie.

Il y a deux questions :

. Combien de missiles étatsuniens à plus longue portée l’Ukraine a-t-elle encore?

- Combien de cibles militaires sont-elles encore en Russie qui n’ont pas été évacuées ou qui n’ont pas reçu une protection supplémentaire ? Je crois que ces deux chiffres sont faibles. Il y a eu une lutte au sein de l’administration Biden à ce sujet. Le Pentagone était apparemment contre l’autorisation de l’Ukraine de faire cela. Les généraux savent ce que la Russie peut faire et craignent qu’elle ne se venge. Les bellicistes du département d’État semblent toutefois avoir gagné la discussion.