RD Congo : Les forces rwandaises et les rebelles du M23 bombardent les civils (HRW)

(Nairobi) – L’armée rwandaise et le groupe armé du M23 ont bombardé sans discernement des camps de déplacés et d’autres zones densément peuplées près de Goma dans l’est de la République démocratique du Congo tout au long de 2024, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les forces armées congolaises (FARDC) et leurs milices alliées ont augmenté le risque pour les personnes déplacées dans les camps en déployant des pièces d’artillerie à proximité. Les deux parties ont tué et violé des résidents du camp, interféré dans la distribution de l’aide et commis d’autres abus. Human Rights Watch a également publié un document de questions et réponses sur l’application des lois de la guerre à la situation.

En janvier, la Force de défense du Rwanda (FDR) et le groupe armé du M23 se sont approchés de la ville de Sake, à 25 kilomètres à l'ouest de Goma, coupant les routes d'approvisionnement de la capitale provinciale du Nord-Kivu. Le M23 et les forces rwandaises ont depuis étendu leur contrôle sur le Nord-Kivu, le plus grand groupe armé depuis sa résurgence en 2021, selon les Nations unies