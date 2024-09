Rupture explosive entre François Ruffin et La France insoumise

Le Figaro, 13.09.24

... Aux yeux de l'ancien journaliste, Jean-Luc Mélenchon «choisit l'abandon, et découpe la France en segments». Pour lui, le concept de «nouvelle France» promu par LFI se fonde sur une base «spatiale et quasi-raciale». Il dénonce la différence de traitement par LFI entre le meurtre de Thomas à Crépol et l’agression de Mourad, ce jardinier victime d'une agression raciste....Lire la suite