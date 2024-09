Selon France Info, le nouveau gouvernement Barnier proposerait "un ministère de l'immigration et de l'insécurité"

Entendu sur France info, TV, vers 19h18, le gouvernement Barnier pourrait créer "un ministère de l'immigration et de l'insécurité" dixit Gilles Bornstein dans le 18h/20h du 20.09.24 à la fin de l'interview de Bruno Millienne (porte-parole du Modem) évoquant des rumeurs concernant la potentielle entrée ou pas de Bruno Retailleau au ministère de l'intérieur. Bornstein réplique

"Moi, on m'a parlé d'un poste immigration et insécurité, d'un poste qui s'appelerait immigration et insécurité" (sic).



Adosser "immigration et insécurité" si cela était vrai, annonce clairement la couleur.



A suivre...