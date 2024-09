Starmer et Meloni discutent de la guerre contre les migrants et contre la Russie (WSWS)

Starmer et Meloni discutent de la guerre contre les migrants et contre la Russie Par Thomas Scripps WSWS, 17.09.24

Le Premier ministre britannique et chef du Parti travailliste Keir Starmer s'est rendu à Rome lundi pour une rencontre qu'il a qualifiée de « fantastique » avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Deux choses ont attiré l'attention de Starmer sur cette admiratrice de Mussolini : le rôle de premier plan qu'elle a joué dans la lutte contre les migrants et les réfugiés au nom de l'Union européenne et son engagement en faveur de la participation de l'OTAN à la guerre en Ukraine... Lire la suite