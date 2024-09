Tlaib critique le 'bain de sang' financé par les États-Unis alors que Biden considère le bombardement du Liban par Israël comme relevant de la 'justice' (Common Dreams)

Tlaib critique le 'bain de sang' financé par les États-Unis alors que Biden considère le bombardement du Liban par Israël comme relevant de la 'justice' Article originel : Tlaib Slams US-Funded 'Bloodbath' as Biden Calls Israel Bombing Lebanon 'Justice' Par Jessica Corbett Common Dreams, 28.09.24

Des personnes en deuil portent les corps des personnes tuées dans les frappes aériennes israéliennes sur el-Karak, dans la vallée de la Bekaa au Liban oriental, lors de leurs funérailles le 27 septembre 2024. (Photo : Hassan Jarrah/AFP via Getty Images)

Le président des États-Unis, Joe Biden, et la députée étatsunienne Rashida Tlaib, ont eu samedi des réactions très différentes face à l’intense campagne de bombardements d’Israël au Liban au cours des dernières 24 heures, qui a tué des centaines de personnes, y compris des dirigeants clés du Hezbollah.

"Notre pays finance ce bain de sang," a déclaré Tlaib (Démocrate du Michigan) sur les réseaux sociaux samedi matin, partageant un post de Prem Thakker de Zeteo avec des vidéos de l’assaut israélien au Liban qui a commencé vendredi. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était à New York pour s’adresser à l’Assemblée générale des Nations Unies.

"Envoyer plus de nos troupes et de bombes dans la région n’est pas faire avancer la paix", a ajouté Tlaib, le seul Palestinien étatsunienne au Congrès et une des principale critiques du génocide israélien d’une année dans la bande de Gaza. Le gouvernement étatsunien est un collaborateur du plan de génocide du criminel de guerre Netanyahu... Lire la suite