Trump et Harris sont d’accord : encore plus de bombes pour Israël (The Intercept)

Trump et Harris sont d’accord : encore plus de bombes pour Israël Article originel : Trump and Harris Agree: More Bombs for Israel Par Sunjeev Bery The Intercept, 11.09.24

Sur la scène hier soir, pendant le débat présidentiel, alors que la guerre contre Gaza se poursuit, la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump se sont battus pour savoir qui avait les références les plus pro-israéliennes et anti-iraniennes. Après un bref moment d’espoir que Harris pourrait offrir quelque chose de différent aux électeurs étatsuniens, un statu quo sinistre semble se confirmer : peu importe qui est élu président, les États-Unis demeureront profondément investis dans des structures de violence et de répression à travers le Moyen-Orient.

Sur Israël, Mme Harris a pris le temps pendant le débat de déclarer son engagement à aider Israël à « se défendre », ce qui est un discours d’Harris pour une vérification en blanc continue du soutien militaire des États-Unis à Israël. Cette position souvent répétée de Mme Harris, maintenant inscrite sur son site web de campagne, sape l’espoir que beaucoup d’électeurs démocrates auraient pu avoir pour une future administration Harris qui donnerait la priorité à la fin de la guerre israélienne à Gaza.



Trmp a tenté de déjouer Harris en affirmant que Harris « déteste Israël » et qu’elle détruirait le pays. Dans l’une des nombreuses déclarations ridicules de Trump, il a soutenu : « Si elle est présidente, je crois qu’Israël n’existera pas d’ici deux ans. » Harris a répondu en redoublant d’efforts sur ses bonnes intentions pro-israéliennes : « J’ai soutenu Israël et le peuple israélien pendant toute ma carrière et toute ma vie »... Lire la suite