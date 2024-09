Ukraine - Les "experts" étatsuniens jettent l’éponge (MoA)

Ukraine - Les "experts" étatsuniens jettent l’éponge

Article originel : Ukraine - U.S. 'Experts' Throw The Towel

Moon of Alabama, 02.09.24 Michael Kofman et Rob Lee sont des experts étatsuniens qui se sont rendus plusieurs fois sur les lignes de front ukrainiennes pour ensuite écrire des articles positifs, dans le sens occidental du terme, sur le conflit. Leur dernière article plus long, publié dans Foreign Affairs, s’écarte de leurs précédents.



Ukraine’s Gamble

The Risks and Rewards of the Offensive Into Russia’s Kursk Region ("Le pari de l’Ukraine

Les risques et les avantages de l’offensive dans la région russe de Koursk") Ils décrivent longuement l’incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk et le manque de troupes qui en résulte sur le front du Donbass oriental. Ils semblent, comme beaucoup d’autres, ne pas être sûrs de ce que c’est. Ni l’Ukraine, ni les pays qui la soutiennent ne semblent avoir de théorie de victoire.

Il est essentiel de déterminer ce que cette opération dit sur la stratégie globale de l’Ukraine et les implications qu’elle a pour l’effort de guerre plus large. L’offensive soulève plus de questions que de réponses.

...

Pendant une grande partie de 2024, l’Occident a soutenu une campagne de frappe ukrainienne en Crimée sans avoir de bonne explication sur ce qui devait suivre. C'était utilisable comme une fin en soi, dégradant la défense aérienne russe et l’infrastructure de soutien. Mais cette campagne semble maintenant déconnectée des efforts de l’Ukraine à Koursk et de sa campagne plus large de frappes aériennes contre les infrastructures économiques en Russie. Une série d’efforts disparates ne constitue pas une stratégie.

...

Depuis 2023, Washington n’a plus d’idées sur la façon de mettre fin à la guerre dans des conditions favorables à l’Ukraine. Kiev, quant à elle, s’est concentrée sur la stabilisation de la ligne de front, mais a également été préoccupée par le récit sombre qui prévaut et le sentiment que l’Ukraine perd la guerre. L’opération de Koursk permet de s’attaquer à ces derniers au risque d’endommager les premiers. Que Koursk réussisse ou non, il ne s’agit pas d’une tentative de rejouer l’offensive échouée de 2023, une bataille à pièce fixe dans laquelle l’Ukraine n’a eu aucun avantage décisif. Cela dit, la théorie actuelle du succès de Kiev reste floue.

Kofman et Lee sont malheureux : Le fait de tenir Koursk comme monnaie d’échange, l’expansion des frappes et la pression économique sur la Russie pourraient renforcer considérablement les positions de l’Ukraine, en supposant que celle-ci puisse également maintenir la ligne, épuiser le potentiel offensif de la Russie et résister à la campagne de frappe russe cet hiver. Quelle que soit la fin de l’offensive sur Koursk, elle doit donner à l’Ukraine et à ses partenaires l’élan nécessaire pour se mettre d’accord et s’éloigner de la dérive actuelle. « En supposant que l’Ukraine peut aussi ... » a beaucoup trop de poids dans ses mots de clôture. Cela devient évident lorsqu’on voit des articles comme celui-ci : La 152e Brigade mécanisée des forces terrestres ukrainiennes a été réorganisée en brigade de chasseurs, comme annoncé sur les réseaux sociaux officiels de la brigade.

Une brigade de chasseurs est une infanterie légère. Elle est spécialisée dans les combats dans les bois et les marais. Elle n’a pas de moyens blindés. Elle n’a pas de chars, pas de véhicules d’infanterie et pas d’artillerie lourde. Tout ce que la 152e avait autrefois comme unités mécanisées a été gaspillé dans l’incursion de Koursk. L’Ukraine ne peut soutenir aucune des trois tâches que Kofman et Lee "supposent" qu’elle puisse accomplir. La ligne du Donbass est en train de se briser, le potentiel offensif de la Russie est encore beaucoup plus grand que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent et l’Ukraine n’a aucun moyen de se défendre ou d’empêcher les frappes de missiles de masse contre ses infrastructures et autres cibles militaires.