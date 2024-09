L’Institut des communications forme des opérateurs de radio et de radar. Son bâtiment principal à plusieurs étages a été complètement détruit.

Un missile russe a frappé l’Institut militaire ukrainien des communications à Poltava, faisant au moins 41 morts et 200 blessés . D’autres sources affirment des chiffres plus élevés.

Ukraine - Une frappe de missile russe frappe des instructeurs suédois Article originel : Ukraine - Russian Missile Strike Hits Swedish Instructors Moon of Alabama, 03.09.24

La Suède avait promis de faire don de deux avions AWACS suédois à l’Ukraine :

La Suède a annoncé l’envoi de son avion Saab 340B AEW&C (Airborne Early Warning and Control) à Kiev, comme le ministère de la Défense l’avait annoncé le 29 mai 2024.



Compte tenu de la nature de l’Institut des communications à Poltava, il est probable que les Suédois formaient des opérateurs ukrainiens pour ces derniers.

On se demande pourquoi la formation ne s’est pas déroulée ailleurs.

Les Suédois auraient dû se souvenir de l’histoire de cette ville :

La bataille de Poltava[e] (8 juillet 1709) est la plus grande et décisive bataille de la Grande guerre du Nord. L’armée russe sous le commandement du tsar Pierre Ier a vaincu l’armée suédoise sous le commandement de Carl Gustaf Rehnskiöld. La bataille met fin au statut de l’empire suédois en tant que grande puissance européenne, ainsi qu’à son expansion vers l’est et marque le début de la suprématie russe en Europe de l’Est.

Les tentatives suédoises et de l’OTAN pour changer le statut de la Russie en Europe de l’Est plus de 300 ans après qu’il ait été atteint ont échoué.