Un embargo sur les armes à l’encontre d’Israël n’est pas une idée radicale — c’est la loi (Mondoweiss)

Mettre fin à l’aide militaire à Israël est le strict minimum que les États-Unis peuvent faire pour mettre un terme au génocide de Gaza. Un embargo sur les armes est non seulement appuyé par 80 p. 100 des électeurs du Parti démocrate, mais il est exigé par le droit international et le droit étatsunien.

Alors qu’Israël lance son plus grand assaut militaire en Cisjordanie depuis vingt ans, je ne peux m’empêcher de penser aux gens que j’ai rencontrés dans le territoire occupé. Je pense à la mère de Jenin qui était au téléphone avec ses deux fils quelques secondes avant que leur maison ne soit incendiée par un raid israélien. Je pense à la femme d’un homme qui était détenu dans une prison israélienne sans inculpation ni procès et qui me demande : « Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire ? Mon mari est mourant. » Je pense au fermier qui m’a offert un melon, même s’il pouvait à peine mettre de la nourriture sur sa table et que j’étais là pour une courte période, voyageant et faisant du bénévolat avec Faz3a, une organisation internationale de protection.

Alors que tous les yeux sont tournés vers Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie subissent ce que beaucoup appellent un « génocide lent ». Chaque jour, des colons israéliens attaquent des familles palestiniennes pour les chasser de leurs terres privées. Ils détruisent des puits d’eau, brûlent des maisons et agressent des familles. Les Palestiniens qui restent sur leurs terres risquent l’arrestation. Au cours des 10 derniers mois, 9000 Palestiniens de la Cisjordanie ont été arrêtés et détenus sans inculpation ni procès, et beaucoup d’entre eux ont subi des tortures.



En juillet, la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction mondiale, a jugé que l’occupation par Israël de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza était illégale. La Cour a statué que le régime de ségrégation dans lequel vit le peuple palestinien — avec des routes séparées, un accès rationné à l’eau et un système juridique distinct fondé sur le droit militaire — équivaut à l’apartheid. La Cour a ordonné à Israël de retirer ses colons du territoire palestinien occupé, de payer des réparations et de respecter le droit des Palestiniens à l’autodétermination... Lire la suite