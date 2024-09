[Vidéo] Scott Ritter : L’effondrement d’Israël est imminent au milieu de l'escalade au Liban (MintPress News)

Scott Ritter : L’effondrement d’Israël est imminent en pleine escalade au Liban Article originel : Scott Ritter: Israel’s Collapse is Imminent Amid Escalation in Lebanon MintPress News, 22.09.24

Scott Ritter: Lebanon Device Attacks, Hezbollah Military Strategy & The BRICS Palestine Solution / Scott Ritter : Attaques au Liban, stratégie militaire du Hezbollah et solution BRICS pour la Palestine

On a parfois l’impression que le monde est au bord de la guerre. Israël vient d’intensifier le conflit au Moyen-Orient avec une attaque massive sur le Liban, en implantant des bombes dans des centaines de bipeurs et autres appareils électroniques, tuant beaucoup et blessant des milliers de personnes.

Dans le monde entier, l’action a été condamnée comme un acte de terreur.

Le témoin d’aujourd’hui, Scott Ritter, a dénoncé sans équivoque cet acte. « C’est quelque chose qui n’est pas justifiable en aucune circonstance. Il n’y a aucun élément du droit de la guerre qui permettrait ce genre d’attaque aveugle », a-t-il déclaré. Ritter est un ancien officier de renseignement du Corps des États-Unis et inspecteur des armes de l’ONU en Irak. Il est auteur et analyste géopolitique, dont le travail se trouve sur ScottRitter.com. Il a suivi de près les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.



L’attaque, a-t-il dit, aura des implications étendues, notamment pour les sociétés occidentales qui ont été prises au dépourvu. « Cela va créer une crise de confiance chez les consommateurs qui pourrait finir par coûter des milliards de dollars aux entreprises occidentales », a-t-il expliqué, ajoutant :

Quiconque ayant un peu de bon sens jettera immédiatement son appareil électronique fabriqué en Occident et en achètera un dans un pays comme la Chine, où Israël ne sera pas en mesure d’infiltrer et de corrompre l’intégrité du dispositif électronique pour atteindre ses objectifs de collecte de renseignements ou d’assassinat ».

Bien que l’armée israélienne soit beaucoup mieux armée et financée que le Hamas, Ritter a affirmé que c’était en fait la force palestinienne qui est sortie victorieuse après 12 mois de combats, déclarant :

Le Hamas, à mon avis, est en train de gagner ce conflit. Il l’a gagné stratégiquement. Il en paie un prix horrible. Mais le 6 octobre, personne ne parlait de la création d’un État palestinien. Aujourd’hui, elle est sur la pointe de la langue de tant de gens dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que le monde a vu la vérité sur Israël.»



Non seulement cela, mais Israël se mange de l’intérieur. Son armée est gravement épuisée, son économie a été détruite par les attaques de roquettes et par 12 mois d’économie de guerre; et sa société commence à se fragmenter.

Les États-Unis ont également été touchés. Ils sont de plus en plus isolés sur la scène mondiale et leur prestige est en train de s’éroder. Moins de nations se tournent vers Washington pour leur leadership et, au lieu de cela, voient des organisations à l'instar des BRICS comme leur futur.

Plus tard ce mois-ci, un sommet des BRICS se tiendra à Kazan, en Russie, réunissant les pays membres principaux et les nouveaux invités. La Palestine sera un enjeu clé, et sans doute des pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis seront mis sous pression pour cesser d’aider secrètement Israël et trouver une solution pour mettre fin à la guerre.

Les BRICS ont déjà réussi à réduire les tensions entre l’Iran et l’Arabie saoudite, et il est possible que le nouveau bloc puisse agir pour instaurer la paix d’une manière que beaucoup espéraient que les Nations unies seraient en mesure de faire.

Quoi qu’il arrive, il est clair que le 7 octobre a fondamentalement changé la situation pour Israël et la Palestine à jamais.



Regardez ou écoutez l’interview complète de Scott Ritter exclusivement sur MintPress News.