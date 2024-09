[Vidéo] Trump vs Harris, c’est le parti Trump contre le parti Cheney (Caitlin Johnstone)

C’est le parti Trump contre le parti Cheney

Caitlin Johnstone, 07.09.24

L’un des êtres vivants les plus diaboliques de la planète, Dick « Darth Vader » Cheney, a officiellement approuvé la candidature de Kamala Harris à la présidence.

L’un des êtres vivants les plus diaboliques de la terre, Dick « Darth Vader » Cheney, a officiellement approuvé la candidature de Kamala Harris à la présidence. Sa fille, Liz Cheney, a également approuvé Harris. « Au cours des 248 années d’histoire de notre pays, il n’y a jamais eu une personne qui représente une plus grande menace pour notre république que Donald Trump », a déclaré l’ancien vice-président dans un communiqué, ajoutant : « En tant que citoyens, nous avons tous le devoir de faire passer le pays avant la partisanerie pour défendre notre constitution. C’est pourquoi je voterai pour la vice-présidente Kamala Harris. » Cheney a été signataire de la charte du fameux groupe de réflexion néoconservateur Project for the New American Century, et en tant que vice-président a joué un rôle de premier plan dans le militarisme et l’autoritarisme de l’administration George W Bush, Dont l’invasion de l’Irak. Il a le sang de millions de personnes sur ses mains, et il devrait vivre le reste de sa misérable vie dans une prison.

Sa fille Liz est une belliciste tout aussi sanguinaire qui a passé sa carrière à pousser pour le massacre militaire de masse à chaque occasion. Après l’attaque israélienne contre Gaza l’an dernier, elle a déclaré sur CNN que tous les décès qui surviennent dans l’assaut sont « la responsabilité du Hamas », que les protestations contre les actions d’Israël sont « antisémites ». dans la nature, et que les États-Unis devraient intensifier leurs attaques contre l’Iran et les Houthis en raison de leur position d’opposition envers Israël.

Les Cheneys rejoignent une liste croissante de guerriers républicains qui migrent vers le Parti démocrate en masse pour soutenir Harris. Le mois dernier, des centaines de membres du personnel qui ont servi sous les républicains George W. Bush, John McCain et Mitt Romney ont signé une lettre appuyant Harris, disant que « réélire le président Trump serait un désastre pour notre nation ». « À l’étranger, les mouvements démocratiques seront irrémédiablement menacés lorsque Trump et son acolyte JD Vance se prosterneront devant des dictateurs comme Vladimir Poutine tout en tournant le dos à nos alliés », écrit le groupe, ajoutant : « Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. » Il est intéressant de noter que contrairement aux récits diffusés dans les médias grand public démocrates et républicains, Donald Trump a passé tout son mandat à intensifier les agressions contre la Russie et à préparer le terrain pour la guerre en Ukraine. Il a également promu de nombreux programmes de guerre contre les ennemis officiels de l’empire étatsuniens comme l’Iran, la Syrie et le Venezuela. Mais même la férocité de Trump est insuffisante pour ces monstres.

En juin 2022, l’auteure Sarah Kendzior a fait les prédictions suivantes sur le podcast de la nation Gaslit : « Je vais conclure avec un avertissement, à savoir qu’il y a un nouveau plan pour notre système bipartite déjà brisé, le plan étant d’avoir deux partis. Premièrement, une folle fête MAGA menée par Trump ou DeSantis qui va démolir vos droits. Et le second sera un parti d’extrême droite « respectable » dirigé par Liz Cheney qui va aussi démolir vos droits. Ils vont appeler le parti de Cheney les démocrates et prétendre qu’une capitulation rampante à un programme de droite est une sorte d’acte de bipartisme guérisseur. » … « Quand j’ai mentionné cette possibilité sur Twitter, quelqu’un m’a écrit : « Liz Cheney ne devient pas démocrate. » Et j’ai répondu : « Je suis d’accord. Les démocrates deviennent des Cheneys. »

C’est plus ou moins ce qui semble se passer, et cela a commencé il y a plusieurs années. Pendant la campagne de Trump en 2016, un groupe de bellicistes néoconservateurs a abandonné la défense de George W Bush comme un saint et dénoncé Obama comme un amant de l’ayatollah pour se tourner vers Hillary Clinton. Après la victoire de Trump, cette coalition entre les démocrates et les néocons de l’ère Bush s’est encore renforcée avec la création de nouveaux projets de groupes de réflexion démocratiques dirigés par des néocons qui violentent l’Irak comme Bill Kristol. Nous voyons donc maintenant deux partis oligarchiques belliqueux pousser la fenêtre d’Overton de l’opinion acceptable aussi loin que possible dans le sens de l’impérialisme, du militarisme et de la tyrannie sous la direction de certaines des pires personnes vivantes. En faisant cela, ils s’assurent que ces questions ne sont jamais sur le bulletin de vote et que les élections portent toujours sur des questions qui sont complètement indifférentes aux puissants comme l’avortement et les droits des transgenres. Les progressistes qui veulent des soins de santé et un cessez-le-feu à Gaza sont rejetés et ignorés tandis que des alliances sont faites avec les impérialistes les plus sanglants du monde. Les choses ont été poussées si loin à droite que cette élection est maintenant un showdown entre le parti de Trump contre le parti de Cheney, et peu importe qui gagne, l’empire gagne.