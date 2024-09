X suspend le journaliste Ken Klippenstein pour avoir publié le dossier JD Vance (Common Dreams)

X suspend le journaliste Ken Klippenstein pour avoir publié le dossier JD Vance

Article originel : X Suspends Journalist Ken Klippenstein Over Publication of JD Vance Dossier

Par Brett Wilkins

Common Dreams, 26.09.24



"L’absolutiste de la liberté d’expression a encore une fois réduit au silence un journaliste qu’il n’aimait pas", a déclaré un observateur.



X — la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter — a suspendu le compte de Ken Klippenstein jeudi après que le journaliste d’investigation ait publié un article contenant un lien vers un dossier sur le candidat républicain à la vice-présidence des États-Unis, JD Vance, qui serait issu d’une attaque iranienne de Campagne 2024 de l’ancien président Donald Trump.

Klippenstein, qui travaillait auparavant pour The Intercept, a déclaré jeudi sur son compte Substack que son compte X avait été suspendu pour avoir violé l’interdiction de la plateforme de publier des informations privées.

. "Je sais qu’il est de pratique courante de supprimer les informations 'privées' des fuites et des documents classifiés, mais dans ce cas, non seulement Vance est un candidat élu et vice-président, mais l’information est facilement disponible pour que quiconque puisse l’acheter", a-t-il écrit. Vance est également le sénateur junior de l’Ohio aux États-Unis.