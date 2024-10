Biden déclare que les États-Unis et Israël 'discutent' d’une attaque contre l’infrastructure pétrolière de l’Iran (Common Dreams)

Biden déclare que les États-Unis et Israël 'discutent' d’une attaque contre l’infrastructure pétrolière de l’Iran

Article originel : Biden Says US, Israel 'Discussing' Attack on Iran's Oil Infrastructure

Common Dreams, 04.10.24



"Si le président essayait intentionnellement d’aider Trump à gagner, quelle serait la différence entre la façon dont il agit maintenant?" a demandé un observateur, qui a noté comment les allégations de Biden avait fait grimper le prix du pétrole.

Après avoir déclaré mercredi qu’il ne se rallierait pas aux frappes israéliennes sur les installations nucléaires iraniennes, Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré jeudi que son administration et Israël évaluaient la possibilité d’une attaque contre l’infrastructure pétrolière de l’Iran en réponse au barrage de missiles de cette semaine visant l’allié clé américain.

Interrogé par un journaliste à l’extérieur de la Maison Blanche à Washington, D.C. s’il a appuyé une attaque israélienne sur les infrastructures pétrolières iraniennes après l’attaque de missiles contre Israël mardi, Biden a déclaré : « Nous discutons de cela. »

"Il n’y a rien qui va se passer aujourd’hui", a-t-il ajouté.