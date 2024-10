Blinken donne l’approbation des États-Unis à la guerre d'extermination menée par Netanyahou à Gaza (WSWS)

Blinken donne l’approbation des États-Unis à la guerre d'extermination menée par Netanyahou à Gaza

Par Andre Damon

WSWS, 25.10.24

En juin 1941, l'Allemagne nazie lançait l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Cela devait être une «guerre d'anéantissement», un Vernichtungskrieg, impliquant non seulement la destruction de villes et d'infrastructures économiques, mais aussi l'extermination de la population en vue de la colonisation du pays par des citoyens allemands. L'invasion nazie a entraîné la mort de 27 millions de personnes en Union soviétique et fut accompagnée de l'Holocauste, l'extermination de plus de 6 millions de Juifs en Europe.

Les destructions causées par l'offensive aérienne et terrestre israélienne sont visibles à Khan Younis, dans la bande de Gaza, le 13 septembre 2024. [AP Photo/Abdel Kareem Hana]

Les zones peuplées de l'Union soviétique sous contrôle nazi ont été soumises au «Plan de la faim» conçu par le chef de groupe SS Herbert Backe. Les responsables nazis avaient conclu que «des millions de personnes mourraient de faim» en conséquence. Le ministre de l'Agriculture du Troisième Reich déclara que «plusieurs dizaines de millions de personnes dans ce pays deviendront superflues et mourront ou devront émigrer en Sibérie». Ce plan a conduit à la famine délibérée pour 3,3 millions de personnes en Union soviétique. Ce mois-ci, l'État d'Israël a adopté une version 21e siècle du «Plan de la faim» de l'Allemagne nazie. Le rôle qu'occupait Herbert Backe est aujourd'hui joué par Giora Eiland, général de division à la retraite de l’armée israélienne et ancien chef du Conseil national de sécurité israélien. Depuis plus d'un an, Eiland préconise de priver délibérément la population de Gaza de nourriture afin de l'exterminer et de la forcer à quitter le territoire. Ces derniers mois, Eiland a renforcé son plan et a proposé de bloquer l'entrée de toutes les denrées alimentaires dans le nord de la bande de Gaza, déclarant, textuellement, que «les gens ne pourront plus y vivre. L'eau s'asséchera». Israël transformerait alors toute la zone en une zone de tir à volonté, où des escadrons d'extermination – une version moderne des ‘‘Einsatzgruppen’’, les unités d'extermination de masse de l'Allemagne nazie – élimineraient tous ceux qui résisteraient au déplacement forcé.

Le 12 octobre, CNN a rapporté : Un ancien haut responsable militaire, informé des réflexions du gouvernement israélien et des dirigeants de la sécurité, sans être directement impliqué dans la prise de décision, a déclaré à CNN que le cabinet avait adopté «une version» de la proposition d'Eiland, connue sous le nom de «Plan du général». Eiland a confirmé à CNN que cette affirmation était «tout à fait vraie».

Conformément à ce plan, Israël stoppe l'entrée de toute nourriture dans le nord de Gaza et laisse moins de nourriture entrer dans l’enclave qu'à n'importe quel moment depuis le début de son offensive militaire en octobre 2023. Des unités de l'armée israélienne encerclent les hôpitaux, mène des frappes aériennes aveugles et assiège les camps de réfugiés, forçant leurs habitants à se déplacer vers le sud sous la menace des armes. Au cours de l'opération, plus de 700 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes et un nombre incalculable d'autres sont morts de faim ou de maladies évitables. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a effectué son onzième voyage en Israël depuis le début de la guerre. Mardi, il a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour une discussion, que le cabinet de ce dernier a qualifié d’«amicale et productive», sur la guerre menée par Israël contre le peuple palestinien.

Des articles des médias sur cette rencontre montrent clairement que la discussion portait sur le plan d'extermination de masse. Selon le Washington Post: Des responsables américains ont dit à Netanyahou qu'il y avait la «perception» qu'Israël poursuivait une stratégie consistant à «isoler le nord, à dire aux gens que s'ils ne partent pas, ils deviendront effectivement des cibles, et à refuser l'entrée de nourriture», a déclaré le responsable.