Comment la Russie submerge les lignes de front ukrainiennes

Article originel : How Russia Is Overwhelming Ukrainian Frontlines

Moon of Alabama, 26.10.24 Il semble y avoir un peu de panique sur les lignes de front ukrainiennes. Plusieurs unités, faute d’hommes, ont récemment quitté les postes qu’elles étaient censées occuper. Les progrès quotidiens des forces russes le long de la ligne augmentent. Le niveau moyen de l’armée ukrainienne semble comprendre que leur défense est en train de tomber.

Rapports de Strana (traduction automatique) :



[T]he Third assault brigade of the Armed Forces of Ukraine called to prepare for the defense of the Dnipropetrovsk region ([L]a Troisième brigade d’assaut des Forces armées de l’Ukraine appelée à se préparer pour la défense de la région de Dnipropetrovsk) Le commandant adjoint de la troisième brigade d’assaut des forces armées ukrainiennes Maxim Zhorin a appelé à préparer la région de Dnipropetrovsk pour la défense.

...

"Nous devons préparer la région de Dnipropetrovsk pour la défense aujourd’hui. Il ne faut pas constamment aller de ville en ville, tout en préparant à la hâte ces villes pour la défense. Tout cela doit être planifié et construire une ligne de défense solide à l’avance. Au lieu d’attendre que la ligne de front se déplace vers une autre localité, " a déclaré Zhorin.

La 3e brigade d’assaut fait partie de l’organisation fasciste Azov. Les politiciens sont également impliqués : Mariana Bezuglaya urged to prepare circular defense of Pavlograd and Izyum ("Mariana Bezuglaya a été pressée de préparer la défense circulaire de Pavlograd et d’Izyum") Le député Mariana Bezuglaya a déclaré qu’il est nécessaire de préparer une défense circulaire de Pavlograd, région de Dnipropetrovsk, et Izyum, région de Kharkiv.

...

. Selidovo a déjà été conquise en grande partie par les Russes. Ils sont entrés dans Kupyansk. La moitié de la région de Koursk a déjà été rendue. Il est nécessaire de préparer une défense circulaire de Pavlograd et d’Izyum, " a déclaré Bezuglaya.

Izyum est à 50 kilomètres à l’ouest de la ligne de front actuelle. La distance entre la ligne de front orientale et Pavlovgrad est d’environ 100 kilomètres. Dnipropetrovsk, ou Dnipro, est à 150 kilomètres de la ligne de front orientale et 100 kilomètres de la ligne de front sud.

Le fait que les commandants et les politiciens réclament de nouvelles défenses aussi loin des lignes de front actuelles nous indique qu’ils s’attendent à ce que l’armée ukrainienne perde bientôt du terrain entre les deux. Les raisons de cela deviennent évidentes quand on reconnaît la corrélation actuelle des forces et la capacité écrasante des armes russes. En février 2022, les unités militaires russes sont entrées en Ukraine dans la configuration de paix (c.-à-d. comme groupes tactiques de bataillon) avec un total de moins de 100 000 hommes. L’armée ukrainienne de cette époque comptait environ 260 000 hommes, auxquels s’est rapidement joint un grand nombre de volontaires.

Les forces russes actuelles en Ukraine sont maintenant dans des formations de brigade régulières de temps de guerre avec un total de plusieurs centaines de milliers d’hommes. Il y a suffisamment de réserves pour faire pivoter les unités de première ligne tous les quelques jours. L’armée ukrainienne a également augmenté en taille, mais la croissance s’est principalement produite en arrière. Les troupes logistiques et diverses formations d’état-major loin de la ligne de front font de leur mieux pour rester à l’écart des combats. Ses forces de première ligne ont en fait diminué et sont maintenant estimées à moins de 100 000 hommes. Ces troupes ne sont plus motivées. Ils manquent de dirigeants expérimentés et ont été dans leurs postes sans rotation pendant des semaines, voire des mois. Le manque de munitions d’artillerie a été un problème continu pour l’armée ukrainienne, mais il s’est amélioré récemment. Il y a maintenant suffisamment de fournitures, mais cela n’est probablement dû qu’à la diminution du nombre de canons d’artillerie ukrainiens. Près de la moitié des canons d’artillerie ukrainiens déclarés endommagés ou détruits par les rapports quotidiens russes sont maintenant de provenance étrangère. Les canons de l’ère soviétique D-20 et D-30, qui constituaient autrefois la colonne vertébrale des formations d’artillerie ukrainiennes, ne sont pas encore rares mais de plus en plus absents.

Mais ce qui tue vraiment l’armée ukrainienne, en nombre toujours plus grand, c’est la supériorité russe dans les armes à distance. Liveuamap @Liveuamap - 22:09 UTC $1 $22024 Le nombre de drones de type Shahed, lancés par la Russie contre l’Ukraine au cours des 30 derniers jours (en rouge sur le graphique) a atteint 1780. Le nombre de bombes furtives lancées par l’aviation russe au cours des 7 derniers jours (jaune sur la carte) pour la première fois est supérieur à 1000 (1037 selon les rapports de l’état-major général de l’UA)