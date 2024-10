Comment les médias continuent de se discréditer (MoA)

Comment les médias continuent de se discréditer

Article originel : How Media Continue To Discredit Themselves

Moon of Alabama, 29.10.24





Ne comprennent-ils pas à quel point ce non-sens est ennuyeux?



How Russia, China and Iran Are Interfering in the Presidential Election (archived) ("Comment la Russie, la Chine et l’Iran s’ingèrent dans l’élection présidentielle (archivé)" - New York Times

Huit ans après l’ingérence de la Russie dans les élections préside ntielles de 2016, l’influence étrangère auprès des électeurs américains est devenue plus sophistiquée. Cela pourrait avoir des conséquences plus importantes dans la course de 2024.



Écrit par trois 'journalistes' et publié en haut de la page d’accueil du NYT, l’intro se lit comme suit :

Lorsque la Russie s’est mêlée de l’élection présidentielle étatsunienne de 2016, diffusant des messages clivants et incendiaires en ligne pour attiser l’indignation, ses messages étaient bruyants et criblés d’erreurs d’orthographe et de syntaxe étrange. Ils ont été conçus pour attirer l’attention par tous les moyens nécessaires.

« Hillary est Satan »,selon un message sur Facebook rédigé en Russie.



Des posts comme 'un post russe sur Facebook' (vu par combien de personnes ?) ont interféré dans l’élection de 2016 et étaient la raison de la perte de Hillary ?

Huit ans plus tard, l’ingérence étrangère dans les élections étatsuniennes est devenue beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus difficile à suivre.

La désinformation provenant de l’étranger, en particulier de la Russie, de la Chine et de l’Iran, est devenue une menace constante et pernicieuse, car les pays mettent à l’essai, itèrent et déploient des tactiques de plus en plus nuancées, selon les responsables du renseignement et de la défense étatsuniens, entreprises technologiques et chercheurs universitaires. La capacité de faire pencher en faveur d’une petite partie des Etatsuniens pourrait avoir des conséquences plus importantes pour l’élection présidentielle, que les sondages considèrent généralement comme une course au coude à coude.



Les campagnes électorales présidentielles aux États-Unis dépensent des milliards de dollars en publicité bien conçue destinée à un micropublic ciblé. Il n’est même pas plausible que les publications sur les médias sociaux de tel ou tel acteur étranger puissent avoir des effets comparables.

La Russie, selon les évaluations des services de renseignement étatsuniens, vise à soutenir la candidature de l’ancien président Donald J. Trump, tandis que l’Iran favorise son adversaire, la vice-présidente Kamala Harris. La Chine ne semble pas avoir de résultat préféré.

Ne devrions-nous pas craindre particulièrement l’ingérence étrangère 'sophistiquée' et 'difficile à suivre' de la Chine parce qu’elle n’a pas d’issue privilégiée?