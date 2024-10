Conquérir, expulser, réinstaller : l’extrême droite israélienne se rassemble pour planifier le nettoyage ethnique de Gaza (Common Dreams)

La cheffe des colons israéliens Daniella Weiss (au centre) et d’autres défenseurs du "Grand Israël" tiennent une carte montrant la recolonisation juive de la bande de Gaza en Palestine lors d’un rassemblement le 21 octobre 2024 à Be’eri, en Israël.

Conquérir, expulser, réinstaller : l’extrême droite israélienne se rassemble pour planifier le nettoyage ethnique de Gaza

Article originel : 'Conquer, Kick Out, Resettle': Israel's Far-Right Gathers to Plan Ethnic Cleansing of Gaza

Par Brett Wilkins

Common Dreams, 21.10.24



"Chacun de vous sera témoin de la façon dont les juifs vont à Gaza et les arabes disparaîtront de Gaza", a déclaré un important colon israélien.



Des centaines d’Israéliens, dont de nombreux hauts fonctionnaires, se sont réunis dimanche près de la frontière de Gaza pour un Rassemblement au cours duquel les membres du gouvernement du premier ministre Benjamin Netanyahu et les dirigeants du mouvement des colons ont ouvertement parlé de nettoyage ethnique des Palestiniens dans l’enclave côtière battue pour faire place à la recolonisation juive... Lire la suite