Dans le port de Brest : les discrètes réparations des navires qui livrent le gaz russe à travers le monde (Disclose)

Le 21 octobre 2024, l’imposante coque bleue d’un tanker de 295 mètres de long quitte la rade de Brest. Trois semaines plus tôt, le méthanier LNG Merak était placé en cale sèche dans un immense bassin du port breton. Au programme des travaux du navire battant pavillon hongkongais : entretien des tuyauteries, vérification des cuves à gaz et des pompes de cargaison, rapporte un article du Télégramme. Ce que le journal omet de préciser, c’est qu’entre les mois de juillet et octobre, ce monstre de plusieurs milliers de tonnes n’a qu’une seule et unique mission : s’approvisionner en gaz naturel liquéfié (GNL) auprès du terminal gazier russe Yamal LNG, avant de livrer sa précieuse marchandise en Europe et dans le monde.

L’information est pourtant loin d’être anodine : situé dans l’océan Arctique, le site de Yamal est détenu par Novatek, une société appartenant à des oligarques russes proches de Vladimir Poutine — l’un d’eux, Guennadi Timtchenko, fait l’objet de sanctions de l’Union européenne. Novatek apparaît comme l’une des mannes financières du président russe pour financer sa guerre d’invasion de l’Ukraine, comme Disclose l’a détaillé dans une précédente enquête. Rien qu’en taxes, la plateforme gazière Yamal LNG a rapporté 3,74 milliards d’euros au gouvernement russe en 2023, selon les calculs de l’ONG belge Bond Beter Leefmilieu...



