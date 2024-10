Des documents divulgués montrent les plans présumés d’Israël pour l’attaque de l’Iran (Mondoweiss)

Le 18 octobre, deux documents des services de renseignement étatsuniens concernant une attaque israélienne potentielle contre l’Iran ont été publiés sur un compte Telegram.

Le compte Middle East Spectator, qui, selon son canal Telegram, publie des nouvelles et des mises à jour « principalement axées sur l’Iran et l’axe de la résistance », a partagé des documents attribués à l’Agence étatsunienne de renseignement géospatial et à l’Agence nationale de sécurité. Le premier est intitulé « Israël : la force aérienne continue de préparer une frappe contre l’Iran et mène un deuxième exercice d’emploi de grande force », et l’autre s’appelle : « Israël : les forces de défense continuent la préparation des munitions clés et l’activité secrète des drones, presque certainement pour frapper l’Iran. »

Le premier rapport décrit des exercices israéliens qui semblaient être des répétitions d’une attaque possible, mais le document note que « nous ne pouvons pas prédire avec certitude l’ampleur et la portée d’une frappe sur l’Iran ». Le deuxième rapport indique qu’Israël mène déjà des opérations de drones au-dessus de l’Iran et déplace le positionnement de ses missiles dans le cas où l’Iran attaquerait à nouveau le pays.

Les documents mettent en évidence la surveillance considérable des actions israéliennes par les États-Unis...