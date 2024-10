Des médecins étatsuniens déclarent à Biden et Harris qu’ils ont été témoins de crimes incompréhensibles à Gaza (Common Dreams)

Des médecins étatsuniens déclarent à Biden et Harris qu’ils ont été témoins de crimes incompréhensibles à Gaza

Article originel : US Doctors Tell Biden, Harris They 'Witnessed Crimes Beyond Comprehension' in Gaza

Par Jessica Corbett

Common Dreams, 3.10.24

"Un cessez-le-feu doit être imposé aux parties en conflit en retenant le soutien militaire à Israël et en appuyant un embargo international sur les armes contre Israël et tous les groupes armés palestiniens."





Près de 100 prestataires de soins de santé étatsuniens qui ont fait du bénévolat dans la bande de Gaza au cours de l’année écoulée ont envoyé mercredi une lettre au président Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris détaillant « le nombre énorme de victimes humaines causées par l’attaque d’Israël » et exhortant l’administration à « mettre fin à cette folie maintenant ».

Israël a mené une guerre contre Gaza depuis l’attaque menée par le Hamas qui a tué plus de 1100 personnes l’année dernière. Pendant cette période, les médecins, chirurgiens, infirmières praticiennes, infirmières et sages-femmes qui ont signé la lettre ont collectivement passé 254 semaines de bénévolat dans des hôpitaux et des cliniques à travers l’enclave assiégée.

Depuis mercredi, les forces israéliennes ont tué au moins 41689 Palestiniens à Gaza et en ont blessé 96625 autres, selon des responsables locaux. Des milliers d’autres sont toujours portés disparus dans les décombres de l’infrastructure civile. Israël — qui a également lancé une invasion terrestre du Liban cette semaine — fait face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice.

"Cette lettre et l’annexe montrent de manière probante que le nombre de victimes humaines à Gaza depuis octobre est bien plus élevé qu’on ne le croit aux États-Unis. Il est probable que le nombre de morts dues à ce conflit soit déjà supérieur à 118908, soit un chiffre stupéfiant de 5,4% de la population de Gaza", ont écrit les travailleurs de la santé à Biden et Harris, les candidats démocrates aux élections présidentielles de novembre.... Lire la suite