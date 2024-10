En pleine guerre à Gaza, la France équipe des drones armés israéliens (Disclose)

Le gouvernement a autorisé la livraison, en Israël, d’équipements électroniques pour des drones soupçonnés de bombarder des civils à Gaza. Du matériel de guerre fabriqué par Thales et dont l’expédition la plus récente était prévue le 26 mai 2024, révèle Disclose, documents confidentiels à l’appui.

« Le drone dans le ciel est très bruyant, il est si bruyant qu’il couvre nos voix ». Ces mots ont été écrits par la journaliste palestinienne Hind Khoudary sur le réseau social X, en décembre 2023. Six mois plus tard, en juin 2024, alors qu’un raid de l’armée de l’air israélienne frappe la ville de Rafah et le camp d’Al-Maghazi, la journaliste indépendante rapporte de nouveau la présence des drones : « Ils sont tellement bruyants, mon cœur se noie ». Une femme lui répond qu’elle habite dans le camp d’Al-Maghazi et qu’elle « n’arrive pas à dormir » à cause de la présence des avions sans pilote. « C’est comme un Zzzzzz tout le temps », témoigne-t-elle.