FRANÇAFRIQUE : CET ACTIVISTE INTERPELLE MACRON SUR LE CAMEROUN, IL FINIT FICHÉ S (VIDEO)

C’est l’histoire d’un jeune homme de nationalité camerounaise vivant en France et “fiché S”. “Fiché S” comme un terroriste présumé. “Fiché S” avec tous les fantasmes que charrient ce marquage administratif dans les médias et le spectre politique. Or Abdoulaye Thiam dit “Calibri Calibro” est tout simplement un activiste politique, dénonçant dans son pays d’accueil le régime autoritaire de Paul Biya, 91 ans, au pouvoir depuis 1982. Il s’est fait connaître en 2020, en alpaguant publiquement Emmanuel Macron au sujet de la guerre civile meurtrière qui se déroule dans la partie anglophone du pays, dans une séquence qui a fait le buzz. Dans cette séquence, on voit un Emmanuel Macron à l’écoute, qui se pose en leader politique qui comprend les souffrances d’une jeunesse africaine jetée sur les routes de l’exil en raison de l’incurie de leurs dirigeants. Mais dans les coulisses, les États camerounais et français ont décidé de faire de sa vie un enfer. Nous avons voulu écouter son histoire.