Hezbollah, l’Iran met plus de pression sur Israël (Moon of Alabama)

Hezbollah, l’Iran met plus de pression sur Israël

Article originel : Hizbullah, Iran Put More Pressure On Israel

Moon of Alabama, 12.10.24

Il y a deux semaines, après les attaques sionistes réussies contre la direction du Hezbollah, j’aiaffirmé que le Hezbollah serait de retour : Cependant, Israël ne peut pas tuer son chemin vers la paix. Le Hezbollah est un mouvement social profondément enraciné dans le peuple et la société libanaise. Le Hezbollah a une société sociale qui prend soin et nourrit de grandes parties de sa circonscription. Il a aussi un côté militaire qui est très bien organisé, discipliné et qui a beaucoup d’actifs cachés prêts à être activés quand nécessaire. Suivant le credo chiite, les soldats du Hezbollah sont prêts et disposés à mourir pour leur cause. En 1982, Israël a assassiné le chef du Hezbollah Moussawi. Son remplaçant, Hassan Nasrallah, s’est avéré être l’ennemi le plus redoutable qui a organisé des mouvements de résistance qui ont traversé toute la région. Quiconque suit Nasrallah sera aussi plus jeune, moins à risque et un ennemi plus redoutable. La même chose vaut pour les remplacements de victimes de niveau inférieur. Le colon sioniste regrettera les conséquences de ses actes.

Aujourd’hui, la salle d’opération du Hezbollah a averti les sionistes à Haïfa de vider la ville : Ali Hashem @alihashem_tv -9:44 UTC 12 octobre 2024 La déclaration de la salle d’opération du Hezbollah, avertissant les résidents de Haïfa et de plusieurs autres villes du nord jusqu’à Tibériade d’évacuer les maisons près des installations militaires, signale une expansion de la zone de déplacement pour Israël de 5 km à plus de 30 km. Cela pourrait forcer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à évacuer au moins 250000 personnes, plutôt que les 100000 initialement prévues. Bien que la prédiction de nouvelles règles d’engagement soit difficile, cela pourrait créer une nouvelle dynamique, où plus d’attaques sur les banlieues du sud de Beyrouth déclenchent plus de tirs de roquettes du Hezbollah dans le nord d’Israël.

Près de trois semaines après l’assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le parti a absorbé le coup et a élevé ses opérations à un nouveau niveau. Son leadership est passé inaperçu, probablement en utilisant des méthodes de communication alternatives qui ont permis une transition sans heurt. Malgré la perte, le Hezbollah continue de lancer des attaques et de maintenir des lignes d’approvisionnement au front, ce qui permet une escalade supplémentaire, tout en cherchant une solution diplomatique au conflit par l’intermédiaire du président du Parlement.

et Sina Toossi @SinaToossi -15:37 UTC 12 octobre 2024 🧵Le Hezbollah a intensifié les tirs de roquettes et de missiles sur le nord d’Israël au cours de la semaine dernière. Aujourd’hui, il a appelé les civils à évacuer Haïfa, Tibériade et d’autres zones, affirmant que les opérations militaires israéliennes dans des zones résidentielles en font des cibles légitimes. 2/ De manière significative, la déclaration du Hezbollah a également déclaré : "La Palestine du Nord occupée restera vide de colons jusqu’à ce que la guerre contre Gaza et le Liban se termine." Cela reflète sa position initiale de rejet d’un cessez-le-feu avec Israël qui n’est pas lié à la fin de la guerre de Gaza.

8/ Le chef du bureau des médias du Hezbollah, Mohammad Afif, a également déclaré aujourd’hui : "A l’ennemi, je dis : Vous n’avez vu qu’une fraction de nos frappes.

"Sur le terrain, surtout sur le front sud, la résistance est en bonne forme.

"Il gère ses champs de tir et le moment de ses volées conformément à son évaluation sur le terrain et aux conditions objectives.

"Ses réserves stratégiques sont intactes.

" Des milliers de combattants du martyre inspirés par la Karbala sont en pleine préparation et pleinement préparés à se battre férocement pour venger notre saint martyr.

"... La résistance ne s’engagera pas dans une défense statique mais plutôt une défense flexible qui s’adapte aux exigences du front et aux conditions de chaque zone.

. Il mettra des embuscades, placera des explosifs, effectuera des manœuvres de flanc et passera avec souplesse de la défense à l’attaque, infligeant de lourdes pertes que l’ennemi a commencé à reconnaître progressivement, les forçant à maintes reprises à battre en retraite et à réévaluer le front. contrairement à leurs calculs et estimations.

"... Nous ne sommes pas en 1982 quand les chars israéliens ont atteint Beyrouth, modifiant les équations politiques et déchirant le tissu social du Liban. Nous sommes plus au début de la guerre de juillet, lorsque les mêmes personnes se sont précipitées pour déclarer la défaite du Hezbollah, seulement pour se rendre compte plus tard de leur erreur et revenir à la raison à la fin de la guerre, avec le Hezbollah émergeant victorieux.

"Notre priorité absolue est maintenant de vaincre l’ennemi et de le forcer à cesser son agression par la force."

Cela fait partie des nouvelles récentes dont Elijah Magnier, qui connaît le Hezbollah mieux que tout autre journaliste occidental, conclut : Je commence à penser qu’Israël est réticent à envahir le Liban. Le Hezbollah a perdu 80% de la première ligne de commandement, la salle des opérations et le secrétaire général, mais il a réussi à reprendre le contrôle. Aucune armée au monde ne peut résister au premier coup. Maintenant le Hezbollah a repris le contrôle, il a reconstitué ses positions, sa logistique est en parfait état, il a empêché quatre divisions d’entrer au Liban, il a absorbé les personnes déplacées, il a découvert la source de la fuite, et menace de forcer davantage de personnes déplacées israéliennes. Chaque jour qui passe, le Hezbollah montre qu’il a retrouvé son professionnalisme dans la conduite de la guerre et la prise d’initiative. Les sionistes sont réticents à aller plus loin que quelques mètres au Liban parce que leurs forces terrestres subissent de lourdes pertes. Une attaque au sol serait extrêmement coûteuse. L’entité sioniste est également réticente à attaquer l’Iran. Son cabinet de sécurité n’a pas pu s’entendre sur une manière appropriée de riposter à la récente attaque par missile de l’Iran avec quelque 180 missiles balistiques. Cette attaque a causé de réels dommages à deux aérogares militaires. Elle a également touché d’autres actifs stratégiques.