HRW affirme qu’Israël empêche les civils de fuir le Liban en bombardant les routes d’évasion

Article originel : HRW Says Israel Is Preventing Civilians From Fleeing Lebanon by Bombing Escape Routes

Common Dreams 07.10.24

"En rendant un passage frontalier inaccessible dans une période où des centaines de milliers de personnes fuient les combats et que beaucoup d’autres ont besoin d’aide, l’armée israélienne menace de causer des dommages considérables aux civils."... Lire la suite