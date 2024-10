Ils prévoyaient de livrer de l’aide à Gaza par la mer — puis la Turquie les a bloqués (The Intercept)

Ils prévoyaient de livrer de l’aide à Gaza par la mer — puis la Turquie les a bloqués

Article originel : They Planned to Deliver Aid to Gaza by Sea — Then Turkey Shut Them Down

Par Delaney Nolan

The Intercept, 12.10.24

Alors que la Turquie proclame haut et fort son soutien aux Palestiniens, les autorités ont bloqué un navire qui avait l’intention de briser le siège pour qu’il ne quitte pas Istanbul.





İsmail Beheşti était en route pour vérifier son navire, le Conscience, au port d’Istanbul. C’était la fin du mois d’août, et il espérait que le yacht de 220 pieds serait bientôt chargé d’aide et de volontaires, naviguant pour Gaza afin de briser le blocus illégal d’Israël. Mais, à l’entrée du port où le navire était amarré depuis des mois, il a été physiquement arrêté.

« Les forces de sécurité ne m’ont pas laissé entrer dans le port. Ils m’ont expulsé par la force », se souvient Beheşti. A sa grande surprise, dit-il, les agents de sécurité lui ont répondu « Non, vous êtes sur la liste noire. Nous ne vous laisserons pas aller voir votre navire ».

Ce fut le dernier obstacle pour Beheşti et ses collègues militants d’une coalition internationale qui tente depuis avril de livrer de l’aide humanitaire à Gaza. Ils avaient déjà eu du mal à trouver des pays qui prêteraient leurs drapeaux aux navires de la flottille, car une telle action pourrait être considérée comme antagoniste envers Israël. Une fois qu’ils ont obtenu des drapeaux, la flottille a prévu de quitter la Turquie, qui a notamment soutenu un effort en 2010 pour briser le siège israélien de Gaza. Mais maintenant, même si la conscience a obtenu un drapeau et le soutien des rapporteurs de l’ONU, les autorités turques bloquent continuellement son départ... Lire la suite