Indonésie. Génocides et écocides, le prix de la muscade (Orient XXI)

L'image représente un couple dans un paysage maritime. L'homme, vêtu de vêtements sombres et portant un chapeau, tient une canne et un parasol au-dessus de la femme, qui est habillée en noir avec une coiffe caractéristique. À l'arrière-plan, on peut voir plusieurs navires à voile sur l'eau, ainsi qu'une ville ou une côte lointaine. À gauche, un jeune garçon observe la scène. La composition transmet une ambiance calme et intime, tout en évoquant le commerce maritime de l'époque. Aelbert Cuyp. Un chef marchand de la VOC, probablement Jacob Mathieusen avec son épouse et un esclave ; à l’arrière-plan, la flotte de retour dans la rade de Batavia (entre 1640 et 1660). Huile sur toile. Wikimédia