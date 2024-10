Sortie pour Fazi de l’édition italienne du volume La défaite de l’Occident d’Emmanuel Todd, publié en France par Gallimard. Le livre a déclenché une multitude de critiques à l’encontre de l’anthropologue français, accusé depuis une décennie de tenir des positions pro-Poutine. Todd sera aux Librairies.coop Ambassadeurs mardi, pour présenter le volume en dialogue avec Carlo Galli.



Professeur Todd, il est écrit en France que vous voulez «faire passer vos rêves pour la réalité» et que ce que vous affirmez n’a pas de fondement scientifique. Qu’est-ce qu’il en est ?



« La question n’est pas de savoir ce que la presse française écrit sur moi, mais de connaître les faits que l’histoire actuelle révèle. Le fait est que les États-Unis n’ont pas été en mesure de produire l’équipement militaire dont les Ukrainiens ont besoin, car il est un fait que la puissance de leur industrie a été vidée par la financiarisation. Il est un fait que l’armée ukrainienne est en retraite et qu’elle peine à recruter des soldats. Il est un fait que les sanctions économiques occidentales ont fait plus de mal à l’économie européenne qu’à celle de la Russie et c’est aussi un fait que la stabilité politique de la France est aujourd’hui plus menacée que celle de la Russie. La restructuration de l’économie russe a été rendue possible par le fait que ce pays produit plus d’ingénieurs que les États-Unis et par le fait que les pays qui ne sont pas alliés ou sujets des États-Unis ont continué à commercer avec la Russie. Les commentaires d’une bonne partie de la presse française sur mes soit-disant rêves - "Le Monde", "Libération", "L’Express" etc. - suggèrent que c’est vous qui vivez dans un rêve. Le succès de mon livre en France suggère aussi que cette presse n’est pas toujours prise au sérieux par les français ».