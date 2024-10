L'ambassadeur d'Israël en France déclare au Jt de France 2 au sujet de la situation humanitaire au nord de Gaza : "Franchement, on compte les calories pour la population"

Présentatrice du JT : "La situation humanitaire , elle est désastreuse à Gaza, vous le confirmez"

Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël : "Elle est difficile, c'est clair."



Pr JT : "Avec des populations que l'on ne cesse de déplacer. C'est le nord de Gaza qui est vidée de sa population",

JZ : "C'est une guerre terrible. C'est une guerre terrible. Nous ne voulons pas, nous n'avons en aucun cas voulu causer ce qui se passe maintenant à Gaza."



Pr JT : "Et il y a eu des appels à laisser passer l'aide humanitaire, des appels tournés vers Israël qui ne laisserait pas passer cette aide"

JZ : "On laisse passer la plupart de l'aide humanitaire. Mais un des grands problèmes avec l'aide humanitaire c'est qu'elle tombe entre les mains des forces du Hamas qui au lieu de la donner à la population, de la distribuer à la popoulation, l'utilise pour ses propres biens et en plus la revend..."



Pr JT : "Ce n'est pas que ça, ice n'est pas que ça, il n'y a pas assez d'aide"

JZ : "Sur ce sujet, on compte les calories, franchement on compte les calories pour la population. Encore une fois la situation est terrible, la situation est terrible il n'y a aucun doute. Notre but n'est pas de causer cette situation pour la population mais notre but et de ne pas permettre au Hamas de se rétablirs",