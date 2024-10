L’American Psychological Association abandonne son engagement en faveur des droits de l’homme en refusant de s’exprimer sur la Palestine (Mondoweiss)

L’American Psychological Association abandonne son engagement en faveur des droits de l’homme en refusant de s’exprimer sur la Palestine

Article originel : The American Psychological Association is abandoning its commitment to human rights by refusing to speak out on Palestine

Mondoweiss, 24.10.24





L’American Psychological Association prétend « donner la priorité à la défense des droits de l’homme », mais si ses dirigeants veulent vraiment honorer cet engagement, ils doivent reconnaître et s’attaquer au génocide des Palestiniens à Gaza aujourd’hui.





L’American Psychological Association (APA), une des plus grandes organisations mondiales de cliniciens, chercheurs et éducateurs en soins de santé, affirme qu’elle « donne la priorité à la défense des droits humains » et « encourage les psychologues à soutenir et à défendre les populations qui risquent d’être victimes de violations des droits humains, y compris les populations marginalisées tant au pays qu’à l’échelle mondiale ». Mais si les dirigeants de l’APA veulent vraiment honorer cet engagement, ils doivent faire beaucoup plus pour reconnaître publiquement et s’attaquer à la situation dévastatrice des Palestiniens à Gaza aujourd’hui.

Pendant dix longs mois après les attaques du Hamas en Israël en octobre dernier, les cadres supérieurs et le conseil d’administration de l’APA ont apparemment évité la reconnaissance publique de l’assaut génocidaire par Israël. En effet, malgré les morts et blessures de masse, les déplacements et la famine à Gaza, les dirigeants de l’APA ont même découragé des groupes au sein de l’association de publier leurs propres déclarations appelant à un cessez-le-feu humanitaire urgent.



