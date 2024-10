L’antisémitisme fasciste se manifeste dans une campagne de désinformation à propos des ouragans (WSWS)

Les fausses informations sur la réponse aux ouragans ont donné lieu à des menaces crédibles et à des incitations à la violence à l'encontre du gouvernement fédéral, notamment des appels à envoyer des milices affronter la FEMA pour ce qui est perçu comme un refus d'aide, et des appels à « tirer » sur les fonctionnaires de la FEMA et sur les intervenants d'urgence de l'agence.

Nous avons constaté une dynamique qui se renforce mutuellement entre les comptes qui diffusent des informations erronées sur l'ouragan Helene et ceux qui propagent de fausses affirmations sur les migrants haïtiens à Springfield (Ohio), l'intégrité des récentes élections américaines, les citoyens juifs américains et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.

Certains des comptes les plus importants diffusant des faussetés sur la réponse aux ouragans, y compris ceux qui comptent plus de 2 millions d’abonnés, se sont activement engagés dans d'autres formes de fausses informations, de désinformation et de haine. Il s'agit notamment de conspirations anti-migrants, de fausses allégations de fraude électorale et de discours antisémites autour de ce que l'on appelle le « Grand Remplacement ».

Trente-trois messages de droite sur X concernant l'aide aux victimes des ouragans sont devenus viraux, atteignant plus de 160 millions de personnes, et 10 d'entre eux sont ouvertement antisémites, atteignant 17 millions de personnes, selon le rapport de l'Institut pour le dialogue stratégique (IDS), un groupe de réflexion basé à Londres qui recueille des informations sur l'activité en ligne des groupes fascistes et néo-nazis en Europe et dans le monde.

Le Washington Post, qui a porté le rapport à l'attention du public américain, a souligné que Alejandro Mayorkas, secrétaire du ministère de la sécurité intérieure (DHS), Jaclyn Rothenberg, directrice des affaires publiques de l'agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), et Esther Manheimer, maire d'Asheville, en Caroline du Nord, la ville la plus durement touchée par l'ouragan Helene, avaient été pris pour cible. Tous sont juifs.

Selon un rapport publié mardi par un groupe de recherche britannique, des groupes fascistes et d'extrême droite ont lancé des attaques ouvertement antisémites contre des fonctionnaires fédéraux et locaux chargés de superviser les opérations de sauvetage et de reconstruction après le passage de l'ouragan Helene, qui a frappé le sud-est des États-Unis le 26 septembre.

Ce que l’IDS décrit est le contenu de chaque réunion de campagne pour le ticket présidentiel du Parti républicain de Donald Trump et JD Vance, dans lequel les candidats affirment invariablement que l'administration Biden retient l'aide d’urgence dans les zones fortement républicaines et que l'aide a été détournée des « vrais » Américains vers les migrants « illégaux », tout en affirmant que le ticket Trump-Vance ne peut perdre l'élection que si les démocrates réussissent à amener des millions de ces « illégaux » aux urnes.

Le flot de désinformation a entravé les efforts de reconstruction après Helene en décourageant les victimes de la tempête de demander une aide fédérale. Il a également alimenté les menaces de violence à l'encontre des fonctionnaires locaux et fédéraux. Le maire d'Asheville, Manheimer, a écrit dans un courriel au Post : « La priorité de notre communauté est de gérer cette crise et de répondre aux besoins immédiats qui existent à Asheville et dans l'ouest de la Caroline du Nord », ajoutant que les commentaires antisémites créent « un problème de sécurité personnelle alors que nous essayons d'exécuter le travail nécessaire pour nous sortir de cette catastrophe ».

Le rôle de X, anciennement Twitter, est central. Le propriétaire de X, Elon Musk, le milliardaire le plus riche du monde, est l'un des principaux partisans du candidat républicain fasciste à la présidence, Donald Trump, qu'il a accompagné sur scène la semaine dernière lors d'un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie. Lorsqu'il a pris possession de Twitter en 2022, Musk a réintégré des centaines de fascistes et d'antisémites dont les comptes avaient été suspendus pour avoir diffusé de la propagande haineuse. Parmi ces comptes figuraient nombre de ceux cités dans le rapport de l’IDS, ainsi que le compte de la députée républicaine fasciste Marjorie Taylor Greene.

Dans le sillage d'Helene, Greene a publiquement tweeté que l'ouragan visait délibérément à frapper les régions fortement républicaines de Floride, de Géorgie, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud par des scientifiques travaillant pour l'administration Biden, afin de faire baisser le taux de participation à l'élection présidentielle du mois prochain. Célèbre pour avoir suggéré en 2018 que des « lasers spatiaux juifs » provoquaient des incendies de forêt en Californie, Greene a écrit la semaine dernière sur X, « Oui, ils peuvent contrôler la météo », poursuivant en affirmant que toute personne qui nie la capacité du gouvernement à contrôler la météo fait partie de la conspiration.

Le contenu antisémite du dernier barrage de propagande de droite n'est pas subtil. Un message viral énumère les fonctionnaires du DHS et de la FEMA qui sont juifs et affirme : « Pas étonnant que la FEMA soit si lente à aider les Américains blancs vivant en milieu rural ! Une autre déclaration citée par l’IDS se lit comme suit : « Le DHS n'est donc qu'un club de patronage talmudique qui remplace principalement les Blancs par des Bruns à l’infini lorsqu'il se donne la peine de faire quoi que ce soit de compétent », accompagné d'une image du visage d'Adolf Hitler.

Il est donc remarquable et révélateur que lorsque Biden, Harris et d'autres hauts fonctionnaires ont tenu un point de presse sur l'ouragan Milton mercredi, ils aient dénoncé Trump et d'autres républicains pour avoir répandu des théories de conspiration sur la façon dont l'aide a été distribuée après l'ouragan Helene, ainsi que les délires déments de Greene sur le contrôle de la météo, mais n'aient fait aucune mention de l'antisémitisme.

Pendant toute une année, l'administration Biden, les républicains et les démocrates du Congrès et les médias ont uni leurs forces dans une campagne bipartisane visant à qualifier d'« antisémites » les nombreuses manifestations contre le génocide israélien à Gaza. C'est devenu le fer de lance idéologique d'une campagne maccartiste visant à persécuter et à intimider les étudiants, les professeurs et toute autre personne indignée par le massacre des Palestiniens. Cette accusation est tout à fait calomnieuse et provocatrice, surtout si l'on tient compte de la large participation juive aux manifestations contre le génocide.

Mais confrontés à un antisémitisme réel, effectif et brutal, avec des références grossières aux « gros nez » et autres clichés anti-juifs typiques de la droite néo-nazie, Biden et Harris ne disent rien – même lorsque leurs propres collaborateurs et fonctionnaires sont visés.

Cela démontre, une fois de plus, que la principale préoccupation de l'administration Biden-Harris est la poursuite accélérée de ses politiques de guerre, contre la Russie en Ukraine, contre l'Iran au Moyen-Orient et, en fin de compte, contre la Chine. Les démocrates ont réservé l'accusation d'antisémitisme à la diffamation des opposants à ces guerres impérialistes, retirant ainsi au concept tout véritable contenu politique.

S'attaquer au véritable antisémitisme, dont le foyer naturel est la droite fasciste, saperait leur alliance espérée avec leurs « collègues » républicains dans le soutien bipartisan à l'augmentation de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, à l'implication directe des troupes de l'OTAN dans ce conflit et à de nouvelles subventions massives pour Israël en tant que fer de lance militaire de l'intervention impérialiste au Moyen-Orient.

En outre, par leur silence sur l'antisémitisme réel, ils ouvrent la voie aux fascistes pour exploiter l'échec évident du système capitaliste et de ses deux partis, républicains comme démocrates, à organiser une réponse sérieuse et énergique au nombre croissant de catastrophes météorologiques, alimentées par le changement climatique.

Les millions de personnes piégées dans des catastrophes comme Helene et Milton, subissant des privations soudaines et massives, perdant leurs maisons et leurs biens même s'ils parviennent à survivre, peuvent voir la disparité entre les besoins sociaux et l'aide apportée par les gouvernements fédéral et des États. Ils peuvent constater l'indifférence manifeste des hauts responsables gouvernementaux – présidents, gouverneurs, membres du cabinet – qui déversent des milliards dans la guerre et les subventions aux entreprises, tout en offrant une aide dérisoire à ceux qui ont été dévastés par les tempêtes. Les fascistes proposent un bouc émissaire pour cette dévastation sociale, et Trump cherche à exploiter la crise pour retourner à la Maison-Blanche.

Une véritable solution à la guerre, aux inégalités sociales et à la destruction de l'environnement naturel ne peut voir le jour qu'à travers une lutte contre la cause première : le système de profit capitaliste. Cela nécessite une mobilisation politique indépendante de la classe ouvrière en tant que force internationale, basée sur le programme de la révolution socialiste mondiale.

(Article paru en anglais le 10 octobre 2024)