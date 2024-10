Joe Biden donne l’ordre à l’armée américaine d’intercepter les missiles visant Israël

Le Monde, 01.10.24 19h30

Selon la présidence américiane, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris suivent l’attaque iranienne contre Israël depuis la salle de crise de la Maison Blanche et reçoivent des informations régulières de leur équipe de sécurité nationale. Le président Biden a demandé à l’armée américaine d’aider Israël à se défendre contre les attaques iraniennes et d’abattre les missiles qui visent Israël.