L’attaque génocidaire d’Israël a déclenché la 'crise la plus profonde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale'

Article originel :Israel's Genocidal Attack Has Unleashed 'Most Profound Crisis Since the End of World War II'

Par Jake Johnson

Common Dreams, 11.10.24





"Un an plus tard, la promesse des dirigeants israéliens de détruire Gaza a été tenue", ont déclaré 37 rapporteurs spéciaux des Nations unies. "La bande est maintenant un désert de gravats et de restes humains."... Lire la suite