L’Ukraine affirme que ses forces se sont retirées du bastion défensif de Vuhledar

Article originel :Ukraine says its forces have withdrawn from defensive bastion of Vuhledar

The Guardian, 02.10.24

La ville de l’est a résisté à des attaques répétées, mais les troupes russes sont sur le point de « l’encercler » à Donetsk... Lire la suite