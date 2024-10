La brigade 155 ukrainienne à l'entraînement en France reçoit la visite de Macron Des tranchées, des soldats à l'entraînement et à l'entrée du camp des drapeaux jaune et bleu : une brigade ukrainienne a pris ses quartiers depuis peu dans l'est de la France, où elle est formée et entraînée dans les conditions du front à domicile.