La Francophonie, un projet au service de l’ambition impérialiste française

Afrique XXI, 4.10.24

Le 19e sommet de la Francophonie se déroule ces 4 et 5 octobre 2024 à Villers-Cotterêts, en France. Dans cette tribune, Thomas Borrel, Boubacar Boris Diop, Khadim Ndiaye, Odile Tobner et Aminata Dramane Traoré dénoncent l’ADN colonial de l’Organisation internationale de la francophonie et le double discours de l’institution sur les droits humains... Lire la suite