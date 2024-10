La Russie a fourni des données de ciblage pour l'assaut des Houthis sur le transport maritime mondial (Wall Street Journal)

La Russie a fourni des données de ciblage pour l'assaut des Houthissur le transport maritime mondial Article originel : Russia Provided Targeting Data for Houthi Assault on Global Shipping Histoire de Benoit Faucon, Thomas Grove Wall Street Journal, 24.10.24

La Russie a fourni des données sur les rebelles houthis du Yémen qui ont attaqué des navires occidentaux en mer Rouge avec des missiles et des drones plus tôt cette année, aidant le groupe soutenu par l’Iran à attaquer une artère importante pour le commerce mondial et déstabilisant davantage la région.

Les Houthis, qui ont commencé leurs attaques l’an dernier à cause de la guerre de Gaza, ont fini par utiliser des données satellites russes au fur et à mesure qu’ils étendaient leurs frappes, a déclaré une personne familière avec le sujet et deux responsables européens de la défense. Les données ont été transmises par des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, qui étaient intégrés aux Houthis au Yémen, a déclaré l’un des témoins...Lire la suite