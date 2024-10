La Zlecaf, un cheval de Troie néolibéral ? (Afrique XXI)

Analyse · Lancée officiellement le 1er janvier 2021, la Zone de libre-échange continentale africaine vise à créer un marché unique pour les biens et les services et à favoriser la circulation des capitaux et des personnes. Mais derrière cet objectif, présenté comme « panafricaniste », se cache un projet néolibéral qui pose des questions cruciales... Lire la suite