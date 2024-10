Le bilan sanglant des bombardements israéliens sur les écoles de Gaza

Article originel : Israel’s Bloody Record of Bombing Schools in Gaza

Par Nick Turse

The Intercept, 06.10.24

Israël a bombardé près de 85% des écoles de Gaza au cours de l’année écoulée, tuant des centaines d’enfants et des Palestiniens déplacés... Lire la suite