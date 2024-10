Le ministre libanais des Affaires étrangères a déclaré que Nasrallah avait accepté le cessez-le-feu proposé par les USA et la France juste avant qu’Israël ne le tue (Vidéos)

Le ministre libanais des Affaires étrangères a déclaré que Nasrallah avait accepté le cessez-le-feu juste avant qu’Israël ne le tue

Article originel : Lebanese Foreign Minister Says Nasrallah Agreed to Ceasefire Right Before Israel Killed Him

Par Dave DeCamp

Antiwar, 02.10.24





Abdallah Bou Habib a déclaré que Nasrallah a accepté une proposition étatsuno-française pour un cessez-le-feu de 21 jours. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a déclaré que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait accepté un cessez-le-feu de 21 jours avec Israël, proposé par les États-Unis et la France, juste avant qu’Israël ne l’ait tué. Habib a déclaré que les États-Unis et la France ont dit au Liban que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait également accepté la proposition de cessez-le-feu. « Ils nous ont dit que M. Netanyahu était d’accord, et nous avons donc aussi obtenu l’accord du Hezbollah à ce sujet. Et vous savez ce qui s’est passé depuis », a déclaré Habib à l’animatrice de CNN, Christiane Amanpour.

