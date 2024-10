Le Pentagone a acheté des outils OpenAI pour les opérations militaires en Afrique (The Intercept)

Le Pentagone a acheté des outils OpenAI pour les opérations militaires en Afrique Article originel : Pentagon Purchased OpenAI Tools for Military Operations Across Africa Par Sam Biddle The Intercept, 26.10.24

Le général d’armée Donald Bolduc, à gauche, et le général d’armée du Sénégal. Amadou Kane lors de l’inauguration d’une base militaire à Thies, au Sénégal, le 8 février 2016, lors d’un exercice militaire conjoint entre des troupes africaines, étatsuniennes et européennes connu sous le nom de Flintlock. Photo : SEYLLOU/AFP via Getty Images

Moins d’un an après que OpenAI ait indiqué qu’il voulait faire affaire avec le Pentagone, un document d’approvisionnement obtenu par The Intercept montre que le U.S. Africa Command, ou AFRICOM, estime que l’accès à la technologie d’OpenAI est « essentiel » pour sa mission.

Le document du 30 septembre expose les raisons pour lesquelles AFRICOM achète des services d’informatique en nuage directement à Microsoft dans le cadre de son contrat de 9 milliards de dollars sur la capacité de combat conjoint en nuage, plutôt que de chercher un autre fournisseur sur le marché libre. « L’USAFRICOM opère dans un environnement dynamique et en évolution où les technologies de l’information jouent un rôle essentiel pour atteindre les objectifs de la mission », lit-on dans le document, notamment « sa mission essentielle à l’appui de nos partenaires de mission africains [et] des exercices conjoints de l’USAFRICOM ».

Le document, intitulé Information non classifiée contrôlée, est marqué comme FEDCON, ce qui indique qu’il n’est pas destiné à être distribué au-delà du gouvernement ou des entrepreneurs. Il montre que la demande d’AFRICOM a été approuvée par l’Agence des systèmes d’information de la défense. Bien que le prix de l’achat soit caviardé, le document d’approbation indique que sa valeur est inférieure à 15 millions de dollars.



Comme le reste du département de la Défense, l’AFRICOM — qui supervise les opérations du Pentagone en Afrique, y compris la coopération militaire locale avec les alliés étatsuniens là-bas — a un appétit croissant pour l’informatique en nuage. Le ministère de la Défense achète déjà l’accès au cloud computing de Microsoft via le projet Joint Warfighting Cloud Capability. Ce nouveau document reflète la volonté d’AFRICOM de contourner les formalités administratives et d’acheter immédiatement des services infonuagiques Microsoft Azure, y compris le logiciel OpenAI, sans tenir compte des autres fournisseurs. AFRICOM déclare que la capacité de prendre en charge les charges de travail avancées d’IA/ML est cruciale. Cela comprend les services de recherche, le traitement du langage naturel, l’apprentissage machine et l’analyse unifiée pour le traitement des données. » Et selon AFRICOM, la plateforme cloud Azure de Microsoft, qui inclut une suite d’outils fournis par OpenAI, est le seul fournisseur de cloud capable de répondre à ses besoins...Lire la suite