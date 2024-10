Le premier ministre Trudeau et l’establishment politique canadien appuient une attaque d’Israël (WSWS)

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, deuxième à gauche, et son épouse Sara, à gauche, et le premier ministre du Canada Justin Trudeau, dimanche 11 novembre 2018 à Paris. [AP Photo/Francois Mori]

Bien qu'il ait formulé sa déclaration en affirmant qu'il cherchait à éviter une «guerre plus large» au Moyen-Orient, les remarques de Trudeau sont un feu vert clair à Israël pour mener l’escalade de sa guerre actuelle sur de multiples fronts à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie et au Yémen, en plus d'ouvrir un conflit direct avec l'Iran. La formule «Israël a le droit de se défendre» a été utilisée à maintes reprises par les puissances impérialistes pour justifier leur soutien au génocide de Gaza, qui a probablement coûté la vie à plus de 186.000 Palestiniens. Trudeau réitère aujourd'hui cette déclaration alors que des personnalités politiques américaines de premier plan discutent ouvertement d'une attaque israélienne contre les champs pétrolifères ou les installations nucléaires de l'Iran, une attaque qui ne pourrait avoir lieu qu'avec l'approbation de l'impérialisme américain et son soutien militaire et logistique.

La déclaration de Trudeau mercredi fait suite à une discussion avec les autres dirigeants du G7, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Selon le président américain Joe Biden, ils se sont mis d'accord sur le «droit d'Israël à répliquer» à l'Iran. Jeudi, Joe Biden a déclaré aux journalistes qu'il n'excluait pas de soutenir des frappes aériennes pour détruire les installations pétrolières de l'Iran.



La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a condamné «sans équivoque» l'attaque de missiles menée par l'Iran mardi et a exigé que Téhéran cesse de prendre des mesures qui risquent d'entraîner une «guerre totale».

Près d'un an après avoir lancé son attaque génocidaire contre la population de Gaza en réponse au soulèvement du Hamas le 7 octobre, Israël mène déjà une guerre plus vaste.

Il s'agit notamment de l'utilisation ouverte de l'assassinat comme arme de guerre, de l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d'une frappe aérienne massive le mois dernier sur une banlieue sud de Beyrouth qui a fait des centaines de victimes, et de l'assassinat d'Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas, alors qu'il se trouvait à Téhéran en tant qu'invité officiel pour l'investiture du nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian.

Israël a lancé une invasion du Liban à la suite d'une vaste attaque terroriste au cours de laquelle il a fait exploser des téléavertisseurs et des talkies-walkies piégés, tuant des centaines de personnes et en blessant des milliers d'autres. Il a également mené des frappes aériennes contre les Houthis au Yémen et des bases militaires en Syrie.

L'impérialisme canadien a soutenu à chaque étape le déchaînement d'Israël au Moyen-Orient, qui sert de chien d'attaque aux États-Unis et à leurs alliés.

Lors d'un débat parlementaire d'urgence mardi soir sur la situation au Liban et en Israël, les députés réunis se sont disputés sur la manière de présenter leur soutien à Israël tout en s'unissant pour condamner l'Iran.



Fidèle à ses habitudes, Heather McPherson, porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière d'affaires étrangères, a ouvert le débat en régurgitant la propagande pro-israélienne qui rend l'Iran responsable de l'escalade du conflit. Elle a déclaré : «Chaque membre de la Chambre doit condamner sans équivoque cette horrible escalade de la part de l'Iran.» McPherson est une fervente partisane de la guerre menée par les États-Unis et l'OTAN contre la Russie en Ukraine.

Les députés du NPD et du Bloc Québécois (BQ) ont demandé au gouvernement libéral de réparer la façade fragile du Canada en tant que nation de maintien de la paix en le pressant d'entamer une discussion sur un embargo bilatéral sur les armes et des sanctions à l'encontre du gouvernement israélien. Alors que les libéraux ont rejeté cette proposition et réaffirmé leur soutien à Israël pour qu'il «se défende», c'est-à-dire qu'il fasse la guerre sur plusieurs fronts, mène des attaques terroristes et commette des assassinats, les conservateurs ont dénoncé cette attitude comme n'étant pas suffisamment pro-israélienne. L'ancien chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a demandé au gouvernement d'affirmer le droit d'Israël à «détruire le Hamas et le Hezbollah» et de célébrer ouvertement la récente vague d'assassinats du régime de Netanyahou.

En mars dernier, le Parlement a adopté une motion d'opposition présentée par le NPD, qui devait initialement dénoncer le génocide perpétré par les Forces de défense israéliennes (FDI) à Gaza. Après des réécritures en coulisses en coordination avec les libéraux, le NPD a accepté de transformer la motion en une approbation de l'attaque d'Israël, déclarant le «droit du régime sioniste à se défendre». Il a subordonné la demande de «cessez-le-feu» à «la libération de tous les otages et au dépôt des armes par le Hamas», une proposition que Netanyahou aurait pu accepter.

Les membres de l'establishment politique qui se sont prononcés contre le génocide et qui ont manifesté de la compassion pour les Palestiniens ont fait l'objet d'attaques. La députée provinciale de l'Ontario Sarah Jama a été expulsée du caucus du NPD de l'Ontario et censurée par la législature provinciale en octobre 2023 après avoir appelé à la fin de l'occupation israélienne de la Palestine. Plus récemment, le président du SCFP de l'Ontario, Fred Hahn, a fait l'objet d'une campagne exigeant sa démission ou sa destitution en tant que «menace immédiate pour les membres juifs» pour avoir partagé une vidéo critiquant les bombardements aveugles d'Israël à Gaza.

Pendant ce temps, les manifestations contre le génocide – qui ont vu des dizaines de milliers de personnes se rendre dans tout le pays pour demander au gouvernement de soutenir un cessez-le-feu – ont été qualifiées d'antisémites et de violentes. En février, lorsqu'une manifestation pacifique à Toronto est passée devant l'hôpital Mount Sinai, l'ensemble de l'establishment politique s'en est saisi pour calomnier les manifestants et appeler à de nouvelles restrictions du droit de manifester. Trudeau a qualifié la manifestation de «répréhensible» et de «manifestation d'antisémitisme». Les manifestants ont également fait l'objet d'une surveillance policière de grande envergure, de rafles et d'infiltrations visant à disperser les manifestations.

Alors que le génocide de Gaza approche de son premier anniversaire et qu'il évolue rapidement en une guerre régionale, il est clair que la perspective de faire pression sur la classe dirigeante canadienne et ses alliés impérialistes par le biais de manifestations pour qu'ils imposent un cessez-le-feu à Israël est une impasse politique.



Ayant soutenu le gouvernement libéral minoritaire depuis 2019 et signé un accord de confiance et d'approvisionnement officiel à partir de mars 2022, le NPD a joué un rôle clé en soutenant politiquement l'alliance du Canada avec le régime d'extrême droite de Kiev, qui fait la guerre à la Russie, ainsi que l'envoi d'équipements militaires au régime sioniste et le soutien politique à ce dernier. Le fait que le chef du NPD, Jagmeet Singh, ait cyniquement «déchiré» l'accord de confiance et d'approvisionnement, une décision prise pour mieux positionner le NPD afin d'étouffer l'opposition populaire au gouvernement détesté de Trudeau et d'éviter une débâcle électorale, ne change en rien le fait que l'alliance NPD-syndicat est complice de son soutien à Israël, ce que son soutien déclaré à un embargo sur les armes dans les deux sens ne peut dissimuler. Le NPD continue également à soutenir pleinement la guerre contre la Russie en Ukraine, l'offensive militaire croissante contre la Chine dans l'Indo-Pacifique et le renforcement de l'armée canadienne en vue d'une guerre mondiale. Dans la mesure où il critique Israël, l'objectif du parti est de maintenir l'opposition à la guerre sous l'aile de l'establishment politique et piégée dans les limites de manœuvres parlementaires.

Tandis que l'alliance NPD-syndicat s'engage sur la voie du nationalisme canadien en cherchant à redorer l'image d'Ottawa en tant que «gardien de la paix» avec sa proposition d'embargo, le BQ et les séparatistes québécois cherchent à canaliser l'opposition aux positions pro-guerre du gouvernement fédéral vers le nationalisme québécois.

Il est clair que la lutte contre la guerre exige la mobilisation de la classe ouvrière au Canada – anglophone, francophone et immigrée – et à l'échelle internationale, indépendamment de tous les partis pro-capitalistes, dans un mouvement visant à renverser les causes profondes de la guerre : le système capitaliste et sa division du monde en États-nations concurrents.

(Article paru en anglais le 4 octobre 2024)