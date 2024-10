Les États-Unis déploient des bombardiers furtifs B-2 pour attaquer le Yémen sans l’approbation du Congrès (Common Dreams)

Les États-Unis déploient des bombardiers furtifs B-2 pour attaquer le Yémen sans l’approbation du Congrès

Article originel : US Deploys B-2 Stealth Bombers to Attack Yemen Without Congressional Approval

Par Jake Johnson

Common Dreams, 17.10.24

Pourquoi les États-Unis bombardent le Yémen — avec un bombardier B-2 — sans autorisation du Congrès?





L’administration Biden a déployé mercredi des bombardiers furtifs B-2 pour lancer de multiples frappes aériennes sur le Yémen, attaques qui ont souligné la profonde implication des États-Unis dans une guerre régionale meurtrière qui menace d’engloutir tout le Moyen-Orient.

Le commandement central des États-Unis (CENTCOM) a déclaré dans un communiqué que les frappes visaient "de nombreuses installations de stockage d’armes houthistes soutenues par l’Iran à l’intérieur dules zones contrôlées du Yémen qui contenaient diverses armes conventionnelles de pointe utilisées pour cibler des navires militaires et civils américains et internationaux naviguant dans les eaux internationales, partout en mer Rouge et dans le golfe d’Aden. »...Lire la suite