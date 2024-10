Meeting de New York. Trump en mode panique après la blague raciste de Tony Hinchcliffe sur Porto-Rico dont la communauté est bien implantée dans l'Etat clé de Pennsylvanie

L'humoriste Tony Hinchcliffe, connu pour ses blagues racistes, a qualifié Porto Rico d’« île flottante d'ordures » lors d'un meeting de Trump hier au Madison Square Garden à New-York. Depuis, la campagne de Trump est en mode panique car il existe une importante communauté porto-ricaine en Pennsylvanie, l'un des états clés majeurs pour l'élection étatsunienne du 5 novembre 2024. Aussitôt la campagne de Trump est immédiatement passée en mode panique pour contrôler et limiter des dégâts, et la porte-parole Danielle Alvarez a déclaré à CNN : « Cette blague ne reflète pas les opinions du président Trump ou de la campagne ». Puis, la porte-parole de la campagne de Trump, Karoline Leavitt, est allée sur Fox and Friends lundi matin tôt avant le lever du soleil et a d’abord essayé de présenter le rassemblement comme « incroyable » et diversifié.



Pendant ce temps, Kamala Harris en a profité pour soutenir les Porto-ricains et a reçu le soutien de membres influents de la communauté porto-ricaine et latino tels que Jennifer Lopez, Ricky Martins, Bad Bunny...



