Plus d’un million de personnes fuient la destruction totale au Liban, avec la plupart des abris complets

Article originel : Over 1 Million Flee 'Total Destruction' in Lebanon, With Most Shelters Full

Common Dreams, 04.10.24

"Le système d’abris est sur le point de s’effondrer si la paix n’est pas à l’horizon."... Lire la suite