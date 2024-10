Pour les sceptiques - Le Hezbollah rapporte qu’il est de retour (MoA)

Pour les sceptiques - Le Hezbollah rapporte qu’il est de retour

Article originel : For Doubters - Hizbullah Reports That It Is Back

Moo of Alabama, 08.10.24

Les sionistes avaient espéré que leurs tactiques de terreur, qui consiste à faire exploser des bipeurs et à bombarder le leadership du Hezbollah au Liban, empêcheraient ou réduiraient la capacité de l’ennemi à combattre.

Cet espoir était cependant vain. Le Hezbollah, comme son allié du Hamas à Gaza, a été construit pour soutenir ses efforts malgré de tels incidents.



Aujourd’hui, Naim Qassem, le chef adjoint du Hezbollah, a déclaré dans une émission que le Hezbollah restait pleinement opérationnel :

Dans son discours, Qassem a déclaré : « Nous lançons des centaines de roquettes et des dizaines de drones. Un grand nombre de villes et de villages sont sous le feu de la résistance. » Il a souligné que les dirigeants du Hezbollah sont toujours actifs et que les postes des commandants tués ont été comblés, affirmant : « Nous n’avons pas de poste vacant ».