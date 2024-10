Pourquoi Modi éloigne l’Inde des États-Unis et la rapproche de la Chine (Asia Times)

Pourquoi Modi déplace l’Inde des États-Unis vers la Chine

Article originel : Why Modi’s shifting India away from US toward China

Par Bhim Bhurtel

Asia Times, 25.10.24



Le dirigeant indien allège les tensions frontalières avec la Chine pour plus d’engagement économique, reconnaissant que son alliance stratégique avec les États-Unis a échoué...

L’Inde et la Chine ont récemment convenu de se désengager de leur impasse frontalière prolongée dans le secteur ouest de la frontière himalayenne sino-indienne en marge du 16e sommet des BRICS. Les tensions ont commencé à s’enflammer le 15 juin 2020, après que 20 soldats indiens et un nombre inconnu de soldats chinois aient été tués dans un affrontement en haute montagne.

Sur le plan géopolitique, l’Inde a quant à elle perdu de manière significative. Elle considérait autrefois l’Asie du Sud et l’océan Indien comme sa sphère d’influence traditionnelle, mais après être devenu un allié des États-Unis, aucun de ses pays voisins ne reste dans sa sphère. Au lieu de cela, l’Inde est sans doute devenue un allié plus subordonné aux États-Unis.

Cela est apparu clairement lorsque les États-Unis ont mené une opération de liberté de navigation (FONOPS) dans l’océan Indien le 7 avril 2021, ce qui a provoqué un fort tollé dans les médias et les milieux universitaires indiens, malgré le fait que l’Inde soit un partenaire des États-Unis. En outre, les États-Unis ont été accusés d’alimenter le sentiment anti-Indien dans les pays voisins et de contribuer secrètement à la destitution des gouvernements pro-indiens au Sri Lanka, au Népal et aux Maldives. [L’auteur omet le récent coup d’État des États-Unis au Bangladesh - b]

Cela a fait prendre conscience à l’Inde que les États-Unis s’attendent à ce qu’elle renonce à son « autonomie stratégique » et que les prétentions de l’Inde à une sphère d’influence régionale en Asie du Sud sont inacceptables pour Washington.

En fin de compte, après quatre ans d’expérimentation en matière de politique étrangère, le gouvernement Modi a compris que la coopération chinoise est essentielle au développement économique de l’Inde. Le conseiller économique du premier ministre a fait valoir que la Chine s’abstiendrait probablement d’interférer dans les questions frontalières de l’Inde en raison de sa dépendance à l’égard de ce pays, associée à la perspective d’un accroissement des investissements chinois.

Les premier et deuxième mandats du gouvernement de Modi ont marqué l’une des pires décennies de l’histoire de l’Inde en matière de relations internationales. Au cours de cette période, l’Inde a dû faire face à des coûts d’opportunité sans précédent tout en expérimentant des stratégies internationales et géopolitiques. Pour son troisième mandat, Modi cherche à inverser la tendance en passant des États-Unis à la Chine.

