Qu’est-ce qui se cache derrière l’invasion de l’Ukraine par la Russie ? (LGS)

Les dirigeants politiques présentent à leur public des récits qui justifient ce qu’ils font ou ont l’intention de faire. Une décision cruciale dans l’élaboration de ces récits est de savoir quand faire démarrer le compteur. Dans les situations de conflit, chaque partie fait normalement démarrer le compteur lorsque l’ennemi lance une attaque apparemment non provoquée. Chaque partie clame son innocence et fait démarrer le compteur à un moment où l’ennemi peut être montré comme l’agresseur non provoqué.

Dans le cas de l’invasion de la Crimée par la Russie en 2014, puis d’une grande partie de l’est de l’Ukraine en 2022, le récit occidental standard fait démarrer le chronomètre avec les actions de la Russie. Celles-ci ont été présentées comme une attaque non provoquée contre une Ukraine innocente et unifiée, qui exerçait son droit souverain de forger une démocratie stable et européenne aux portes de la Russie, y compris sa décision d’adhérer à l’Union européenne et à l’OTAN. Les démocraties occidentales, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, se sont fermement engagées à soutenir le gouvernement et la population qui cherchaient à exercer ce droit souverain en tant que démocratie florissante.





Lignes rouges

Le récit russe, ou plutôt celui de la communauté des Russes désireux de tenir l’Occident à distance, qui contrôle aujourd’hui l’État russe sous Poutine, remonte au moins à la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’Allemagne et ses alliés ont tué quelque 8 à 9 millions de soldats et 16 à 17 millions de civils. Le fait que les États et les médias occidentaux ignorent largement le rôle vital joué par la Russie dans la défaite de l’Allemagne nazie reste à ce jour un sujet de profond ressentiment au sein de l’élite russe.

L’expérience de la Seconde Guerre mondiale a renforcé la conviction que la Russie doit disposer d’une zone tampon autour de ses frontières, en particulier ses frontières occidentales, où elle exerce un contrôle substantiel et où les États potentiellement hostiles n’en ont pas. Cela inclut un accès sans entrave à Sébastopol en Crimée, le seul port russe libre de glace, ce qui constitue une préoccupation essentielle en matière de sécurité.

Depuis l’éclatement de l’Union soviétique, les dirigeants russes ont répété à maintes reprises qu’ils ne permettraient pas à une grande puissance rivale d’intégrer un État situé à leur porte dans une alliance militaire hostile. Ils appliquent en fait la doctrine Monroe des États-Unis à leur propre "étranger proche". Les États-Unis ne toléreraient pas que le Mexique ou le Canada concluent une alliance militaire avec la Chine ou la Russie. La résistance de la Russie à l’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie à l’OTAN suit la même logique.

Un pivot géopolitique

Les responsables de la politique étrangère étasunienne considèrent depuis longtemps l’Ukraine comme un "pivot géopolitique" dans leurs efforts pour subordonner la Russie et assurer la primauté des États-Unis sur l’ensemble de l’Eurasie.

Début 2008, l’ambassadeur des États-Unis à Moscou, William Burns, a envoyé un câble à la secrétaire d’État Condoleezza Rice sous le titre inhabituel de "Nyet means nyet : Les lignes rouges de la Russie concernant l’élargissement de l’OTAN". Il explique que "l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN est la plus brillante de toutes les lignes rouges pour l’élite russe". Le câble n’a pas reçu de réponse. Deux mois plus tard, lors du sommet de Bucarest, les dirigeants de l’OTAN ont publié une déclaration officielle selon laquelle "la Géorgie et l’Ukraine feront partie de l’OTAN".

La Russie a envahi la Crimée en février 2014 et la guerre a éclaté entre les groupes séparatistes russes du Donbas (soutenus par les troupes régulières russes) et les forces ukrainiennes. En février 2015, un accord de paix - Minsk II - a été négocié et signé, la France et l’Allemagne jouant le rôle de médiateurs. Il n’a jamais été pleinement mis en œuvre. Les combats ont diminué, mais n’ont pas cessé.

Avance rapide jusqu’au 19 février 2022. Le président ukrainien Zelensky prononce un discours passionné lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Il insiste sur le fait que l’Ukraine doit avoir une voie claire pour rejoindre l’OTAN et regrette que l’Ukraine ait renoncé à son arsenal nucléaire à la fin de l’Union soviétique, qui était alors le troisième plus grand arsenal nucléaire au monde.

Comme l’ont rapporté les observateurs de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), à la même époque, en février 2022, l’armée ukrainienne a considérablement intensifié son pilonnage de la région russophone et orthodoxe du Donbas, dans l’est de l’Ukraine (où des référendums organisés en 2014 auraient soutenu l’indépendance de l’Ukraine).

L’attaque militaire ukrainienne sur le Donbas a donné à Poutine son casus belli. L’armée a envahi la région le 24 février. Au début, il a semblé qu’il voulait lancer une attaque éclair sur Kiev, renverser le gouvernement démocratiquement élu de Zelensky et installer un gouvernement qui ferait les affaires du Kremlin. Quelques jours plus tard, il est apparu clairement que cela ne fonctionnerait pas.

Des ennemis existentiels

Les actions de Poutine sont un piège pour l’Occident. Le changement de régime à Moscou est un objectif à long terme des États-Unis et de l’OTAN. L’objectif plus immédiat est d’invoquer la Russie comme un ennemi existentiel et de fournir un ciment à la coopération entre les États membres de l’Occident, souvent en proie à des dissensions, sous la direction des États-Unis. Pour justifier la primauté des États-Unis, pour présenter un front unitaire au sein de l’OTAN, pour justifier les fortes augmentations des budgets militaires occidentaux, la Russie doit être présentée comme l’ennemi commun qui vise à balayer une grande partie de l’Europe de l’Est une fois qu’il aura conquis l’Ukraine.

Les entreprises militaires occidentales ont besoin que l’Occident croie qu’il est confronté à des ennemis existentiels sous la forme de grands États - et pas seulement à des "terroristes" glissants ou à une "bande de nains", comme le président de l’état-major interarmées, le général Martin Dempsey, a qualifié l’État islamique. Les cours des actions des principaux fabricants d’armes américains ont grimpé en flèche à mesure que l’invasion russe se profilait à l’horizon.

Le point essentiel a été soulevé par Georgy Arbatov, politologue et conseiller de Mikhaïl Gorbatchev et d’autres secrétaires du parti communiste, fondateur et directeur de l’Institut pour les États-Unis et le Canada à l’Académie des sciences de Russie. En 1987, il a déclaré à un groupe de hauts fonctionnaires étasuniens : "Nous allons vous faire une chose terrible - nous allons vous priver d’un ennemi".

C’est ainsi que l’on peut comprendre la résistance persistante de l’Occident aux efforts de Gorbatchev, d’Eltsine et des premiers Poutine pour établir des relations non conflictuelles avec les États occidentaux. L’Occident a besoin de la Russie comme ennemi pour assurer son unité interne. Il n’est pas surprenant que les capitales occidentales aient tiré la sonnette d’alarme lorsqu’elles ont appris que, quelques jours après l’invasion russe, des négociations de paix avaient été entamées entre les délégations russes et ukrainiennes sous la médiation du Belarus, puis de la Turquie, et qu’elles s’étaient poursuivies en mars et avril 2022.

Les deux parties ont déclaré qu’un accord était proche. Les lignes rouges de la Russie prévoyaient que l’Ukraine ne devait pas adhérer à l’OTAN et qu’elle ne devait organiser des exercices militaires avec la participation de militaires étrangers qu’après accord avec les "États garants", dont la Russie fait partie. L’Ukraine deviendrait ainsi un État véritablement neutre entre la Russie et l’Occident.

Mais l’Ukraine a ensuite proposé un texte de traité qui exigerait des États occidentaux qu’ils viennent en aide à l’Ukraine avec un engagement plus important que celui contenu dans l’article 5 de l’OTAN, un engagement qui pourrait entraîner les États-Unis dans un conflit direct avec la Russie. Il n’est pas surprenant que les États-Unis ne veuillent pas d’un accord de paix incluant ce texte. Les révélations sur les atrocités commises par l’armée russe à Bucha, en mars 2022, notamment les massacres et les viols, ont renforcé la détermination des Ukrainiens et des Occidentaux à lutter pour la victoire sur la Russie.





La fin de la partie

À plus long terme, l’Occident souhaite également que la Russie soit un partenaire coopératif déférent, en particulier face à la montée en puissance de la Chine. La dernière chose qu’il souhaite, c’est un axe Chine-Russie. Pourtant, ironiquement, c’est ce qui s’est produit jusqu’à présent.

La Russie comble désormais les lacunes stratégiques de la Chine en matière d’alimentation, d’énergie et de matières premières. Elle rend la Chine plus forte, ce qui accélère la fin de la primauté américaine sur l’Eurasie. Entre-temps, la guerre a renforcé la primauté des États-Unis sur l’Europe occidentale, comme en témoignent la dépendance de l’OTAN à l’égard des armements américains et les bénéfices que les entreprises américaines de combustibles fossiles tirent de l’interruption de l’acheminement du pétrole russe vers l’Europe.

La finalité de la guerre doit d’une manière ou d’une autre résoudre le besoin existentiel de l’Ukraine de ne pas être à nouveau confrontée à une situation où sa population se battrait seule en cas d’invasion par la Russie. Elle doit également répondre au besoin existentiel de la Russie de ne pas être confrontée à une alliance militaire occidentale hostile et à des troupes occidentales à sa frontière. Comme si cela n’était pas assez difficile, la fin de la partie doit également mettre en place des protections constitutionnelles ukrainiennes pour la grande minorité de la population qui, avant 2014, était russophone et croyante russe-orthodoxe et qui, depuis 2014, fait l’objet d’une discrimination systématique.

8 octobre 2024

—

*Robert H. Wade est Professeur d’économie politique mondiale à la London School of Economics